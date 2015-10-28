جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۵۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۸ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۸ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۸۴۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۸۷ تومان، هر یورو را ۳۸۹۰ تومان، هر پوند را ۵۳۵۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۵ تومان و درهم امارات را ۹۵۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)