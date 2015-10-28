موعود شمخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر حصارکشی محدوده منطقه آزاد اروند شامل ۵۳ کیلومتر است که از یادمان شهدای شلمچه تا روستای رمیله در انتهای آبادان ادامه مییابد.
شمخانی افزود: در بخشهای دیگر نیز به دلیل اشتراک با محدوده قبلی، حصار وجود داشته که نیاز به عملیات مجدد نیست ولی مابقی مسیر به طول حدود ۳۲ کیلومتر در دو پروژه مجزا شامل قطعه یک و قطعه دو اجرا میشود.
وی در خصوص این دو قطعه حصار کشی نیز گفت: اولین قطعه حدفاصل یادمان شهدای شلمچه تا جاده قدیم خرمشهر و قطعه دوم حدفاصل جاده امام صادق تا جاده ماهشهر است که این دو پروژه با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان پس از طی فرآیند مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شد.
شمخانی تصریح کرد: پروژههای مذکور هماکنون در ۵۰ درصد از پیشرفت فیزیکی خود قرار دارند و پیشبینی میشود تا انتهای سال جاری به اتمام برسند.
معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد اروند عنوان کرد: با توجه به مسیرهای منتهی به منطقه آزاد اروند، احداث ۶ دروازه در مبادی ورودی شهرهای آبادان و خرمشهر پیشبینیشده است که بر اساس ترافیک عبوری به سه دروازه اصلی و سه دروازه فرعی تقسیمبندی شدهاند.
وی افزود: دروازههای اصلی شامل جاده قدیم خرمشهر، جاده آبادان - اهواز و جاده آبادان -ماهشهر و دروازههای فرعی شامل جاده امام صادق، قفاس و اروندکنار هستند.
شمخانی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع دروازههای یاد شده، تعداد چهار دروازه خرمشهر، امام صادق، آبادان و ماهشهر در دستور کار احداث قرار گرفته است.
وی بیان کرد: فرآیند مطالعات دروازهها از آبان ماه سال گذشته و توسط مهندسین مشاور آغاز شد و با توجه به رویکرد مدیرعامل و هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد اروند مبنی بر اینکه دروازههای ورودی منطقه آزاد اروند لازم است از نظر برخورداری از ویژگیهای بصری بهگونهای طراحی شوند که در ذهن بازدیدکنندگان ماندگار شود و از نظر پارامترهای معماری و شهرسازی، نشانهها و نمادهای ارزشی این مرز و بوم باشد، در طراحی ورودی خرمشهر از نماد مسجد جامع و در طراحی گیت آبادان از نماد نفت و پالایشگاه استفاده شده است.
معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد اروند گفت: طراحی عناصر و فضای محوطه دروازهها نیز بر اساس الزامات و نیازمندیهای گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
وی توضیح داد: با توجه به اتمام عملیات حصارکشی در پایان سال جاری و بر اساس یک برنامهریزی اجرایی دقیق و مرحلهبندی تحویل کار، مقرر شد در اوایل سال آینده و همزمان با اتمام پروژههای حصارکشی، فاز اول اجرای گیتها به بهرهبرداری رسیده و گمرک در این مبادی مستقر شود.
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