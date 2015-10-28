مشارکت مردم در انتخابات سبب پایداری نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر چهارشنبه در همایش آموزشی توجهی اعضای ستاد انتخابات سه استان کشور در ساری، با تأکید بر اینکه عدالت در انتخابات باید موردتوجه قرار گیرد، مشارکت گسترده مردم را سبب پایداری نظام مقدس اسلامی دانست.
وی با تأکید بر اینکه قانون و مقررات ملاک عمل و معیار برگزاری انتخابات است، بیان داشت: رقابتهای انتخاباتی برای حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی اهمیت بسزایی دارند.
استاندار مازندران تصریح کرد: مسئولان بههیچوجه نباید از امکانات و تجهیزات به نفع یا علیه گروه خاصی در انتخابات بهره گیرند.
نماینده ولیفقیه در مازندران نیز با تأکید بر حضور پرشکوه مردم در پای صندوقهای رأی تصریح کرد: این حضور پرشکوه سبب خنثی شدن توطئهها علیه نظام مقدس اسلامی میشود.
آیتالله نورالله طبرسی بابیان اینکه جمهوری اسلامی هدیه الهی برای مردم سرزمین است، اظهار داشت: مشارکت پرشور در انتخابات در تداوم انقلاب و دمکراسی در نظام جمهوری اسلامی تأثیرگذار خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه مجریان انتخابات در برگزاری این مقوله بسیار مهم و سنگین است، اظهار داشت: مجریان انتخابات باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند و از آرای مردم صیانت کنند.
در این همایش دوروزه که از صبح چهارشنبه در مجتمع فرهنگی وزارت کشور در ساری آغاز شد، ۴۴ فرماندار، ۹۸ بخشدار و ۲۱ مدیر و اعضای ستاد انتخابات سه استان حضور دارند.
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