مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یک واحد تولید بلوک پلی استایرن در منطقه «دوکوهک» شیراز که بدون داشتن مجوز قانونی، فعالیت می کرد و اقدام به جعل علامت استاندارد کرده بوده، در هفته گذشته پلمب شد.

وی افزود: پرونده این واحد تولیدی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل استاندارد فارس در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح نظارت ویژه استاندارد بر مراکز عرضه بخاری های گازی در استان خبر داد و اظهار داشت: در فارس واحد تولید کننده بخاری وجود ندارد و تمام محصولات عرضه شده در بازار از خارج از استان هستند که همین باعث شده نظارت بر مراکز عرضه در دستور کار قرار بگیرد.

رهنما گفت: طی بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان تا به این لحظه مسئله و مشکل خاصی در مراکز عرضه مشاهده نشده است.

وی اظهار کرد: افرادی که از بخاری های گازی استفاده می کنند باید از درج علامت استاندارد و نشانی سازنده بر روی محصول اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل استاندارد فارس عنوان کرد: بخاری ها مشمول استاندارد اجباری معیار مصرف انرژی نیز هستند که خریداران بخاری های گازی باید توجه کنند که برچسب مصرف انرژی حتما به روی آن نصب شده باشد.

رهنما افزود: معیار مصرف انرژی با حروف انگلیسی از «ای» تا «جی» مشخص می شود که ای بیانگر بهترین درجه میزان مصرف و جی بیانگر بدترین درجه میزان مصرف انرژی است و هر چه قدر که درجه بالاتر باشد بازدهی بخاری بهتر است.

وی گفت: بخاری های جدید باید به سیستم او دی اس که مسئول خاموش کردن بخاری در زمان کمبود اکسیژن در اتاق است، مجهز باشند.