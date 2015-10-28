داوران مسابقه عکس جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیاتی متشکل از حمید جبلی، عباس کوثری و سیامک زمردی مطلق به عنوان داوران بخش عکس جشنواه سراسری تئاتر مقاومت انتخاب شدند.

آثار ارسالی پانزدهمین جشنواه سراسری تئاتر مقاومت مورد داوری قرار می گیرند و در نهایت از میان آثار رسیده به دبیرخانه، سه عکاس به عنوان نفرات برتر معرفی می شوند.

آثار برگزیده در قالب نمایشگاهی در معرض مشاهده عموم قرار خواهد گرفت.

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت با دبیری حسین پارسایی در قالب اجرای عمومی آثار منتخب تهران و سایر شهرهای ایران از ۳۱ شهریور تا هفتم آذر ۱۳۹۴ در حال برگزاری است.