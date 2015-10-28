تأمین اعتبار طرح استعدادیابی ورزشی در البرز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست شورای عالی ورزش البرز در سال جاری و ستاد ساماندهی امور جوانان پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور استاندار البرز، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و جمعی از فرمانداران و نمایندگان ورزش ارگان‌های مختلف استان در محل سالن اجتماعات استانداری البرز برگزار شد.

سید حمید طهایی بابیان اینکه اجرای طرح بزرگ استعدادیابی در این استان می‌تواند اثرات مهمی در آینده ورزش کشور داشته باشد تأمین اعتبار موردنیاز برای فعالیت این مرکز را یک امر ضروری دانست و از پیگیری موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد.

طهایی افزود: اجرای کامل این طرح و تأمین نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن می‌تواند استان البرز را در آینده به یکی از سرآمدان ورزش کشور تبدیل کند و پشتیبان خوبی برای تیم‌های ملی کشور باشد.

استاندار البرز به موضوع درخواست باشگاه راه‌آهن و تمایل این باشگاه برای حضور در البرز اشاره کرد و گفت: با تلاش و پیگیری‌های آقای کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی که در هیئت‌مدیره این باشگاه حضور دارد این پیشنهاد به استان شده است و باید در نشست‌های مختلف به یک‌راه کار خوب برای یک همکاری مبتنی بر منافع دو طرف برسیم.

وی تصریح کرد: موضوع سایپا و اتفاقات مرتبط با آن نشان داد باید در حضور و فعالیت باشگاه‌های مختلف همه جوانب امر سنجیده شود و تفاهم صورت گرفته به نحوی باشد که استان البرز و استعدادهای ورزشی آن موردتوجه واقع شوند.

طهایی در پایان گفت: باشگاهی در استان البرز موفق خواهد بود که ریشه در جامعه و طیف‌های مختلف مردم داشته باشد امیدوارم این درخواست و پیشنهاد با یک کار کارشناسی به نتایج و دستاوردهای خوبی منتهی شود.