به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشار ظهر چهارشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان عنوان کرد: ۱۸ ماه آینده برای شهرستان همدان یک فرصت طلایی است و در این مدت‌زمان اعتبارات برای پروژه‌های عمرانی ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که اگر مدیریت به‌خوبی صورت گیرد به رفع برخی مشکلات می‌انجامد.

حسین افشار بابیان اینکه باید تهیه مصالح و مواد اولیه پروژه‌ها از درون استان صورت گیرد تا بخشی از رکود برطرف شود، ادامه داد: بهره‌گیری از پیمانکاران بومی و نیروی انسانی استان نیز به کاهش بیکاری کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه دو ردیف اعتباری ملی در حال توزیع است، گفت: در طرح رونق اقتصادی هفت هزار و ۵۰ میلیارد تومان به منابع اقتصادی تخصیص داده‌شده که ملاک دریافت آن صورت‌وضعیت‌های تأییدشده از سوی خزانه است.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار شهرستان همدان با اشاره به اینکه جمعیت روستایی همدان دو و نیم درصد جمعیت روستایی کشور است، اضافه کرد: ۵۰۰ میلیارد دلار برای آب‌رسانی به روستاهای کشور در نظر گرفته‌شده که با توجه به جمعیت روستایی همدان ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار موردنیاز است.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان همدان نیز با اشاره به تأخیر شش‌ماهه درروند ابلاغ بودجه امسال، اظهار داشت: اعتبارات استانی بر اساس شاخص ملی و با توجه به برخی الزامات توزیع‌شده است.

ایرج الوانیان با تأکید بر اینکه باید در دو بخش پروژه‌های ملی شهرستان و اصلاح شاخص‌ها در بخش استانی پیگیری‌ها صورت گیرد، گفت: تا امروز ۴۵ درصد تخصیص ابلاغ‌شده که ۱۵ درصد از آن به‌صورت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی است که پیش‌بینی می‌شود تا سقف ۸۵ درصد برسد.

دبیر کمیته اجرایی و برنامه‌ریزی شهرستان همدان افزود: اعتبارات جذب شده توسط مدیران در بحث آموزشی ۳.۸ درصد بوده و ۱۰.۵ میلیارد تومان نیز برای سیستم گرمایشی مدارس جذب اعتبار شده است.

وی تأکید کرد: همان قدر که مدیران برای جذب اعتبارات حساسیت دارند باید برای جذب تخصیص نیز این حساسیت وجود داشته باشد.

الوانیان افزود: دولت در دو سال اخیر اعتبارات و بودجه استان‌ها را افزایش نداده ولی در تخصیص اعتبارات خوب عمل کرده است.