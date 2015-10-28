برگزاری ۲۷۰ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی تبار ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: هرساله از هشتم آبان تا سیزدهم آبان روز دانشآموز بهعنوان هفته بسیج دانشآموزی نامگذاری شده و امسال نیز با برنامههای متنوع یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانشآموز را گرامی میداریم.
وی اظهار کرد: جلسات هماهنگی با آموزشوپرورش و توجیه فرماندهان واحدهای مقاومت مدارس و فضاسازی فرهنگی متناسب با ایام محرم، برپایی یادمان و نمایشگاه عکس شهدا و نامگذاری کلاسها بانام شهدای دانشآموز انجامشده است.
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به هفته بسیج دانشآموزی گفت: در این هفته بیش از ۲۷۰ برنامه توسط حوزهها و واحدهای مقاومت بسیج دانشآموزی در مدارس استان زنجان اجرا میشود.
احمدی تبار تأکید کرد: در سال جاری شهید شاخص دانشآموزی کشور از استان زنجان معرفیشده و الگو گیری جوانان از این شهید در دستور کار قرارگرفته است.
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، کوهپیمایی، برگزاری مسابقههای مختلف ورزشی و فرهنگی و هنری، اجرای رزمایش پدافند غیرعامل، دیدار با ائمه جمعه سطح استان، اجرای صبحگاه سراسری ایثار و شجاعت و رژه گروهان نمونه بسیج را ازجمله برنامههای هفته بسیج دانشآموزی عنوان کرد.
احمدی تبار افزود: نشستهای روشنگری و مسابقه نشریه دیواری مدارس نیز برگزار خواهد شد.
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: با توجه به تقارن هفته بسیج دانشآموزی با ایام ماه محرم، شعار امسال «دانشآموز بسیجی، بصیرت حسینی و شور انقلابی» است.
احمدی تبار گفت: بیش از ۷۵ هزار دانشآموز زنجانی در بسیج دانشآموزی عضو هستند و در هزار پایگاه مقاومت بسیج مدارس استان فعالیت میکنند و امروز با توجه به هجمه فرهنگی دشمن باید ارزشهای فرهنگی و ایثار و شهادت در جامعه ترویج و تقویت شود.
نظر شما