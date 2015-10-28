به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر چهارشنبه در مراسم متمرکز استانی پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه مهمترین سرمایههای هر کشوری سرمایههای انسانی آن است افزود: رشد و توسعه علمی کشور وابسته به قدمهای استوار دانش آموزان است.
وی بابیان اینکه بهترین فارغالتحصیلان مربوط به مدارس تیزهوشان هستند گفت: محصلان مدارس تیزهوشان، همواره پرچم ایران را در عرصه های مختلف علمی به اهتزاز درآوردهاند.
تمجیدی توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی را در کنار تحصیل علم ضروری اعلام کرد و افزود: موضوع تعلیم و تربیت در آموزشوپرورش یک بعدی نیست و رشد شناختی، اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی باید در کنار رشد علمی انجام شود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان با تأکید بر اینکه دانش آموزان نباید نسبت به اتفاقات شهر و کشور بیتفاوت باشند، گفت:حساسیتهای اجتماعی و سیاسی نباید از بین برود چون دانش آموزان آیندهسازان جامعه هستند و باید مراقب دسیسهها و برنامههای دشمن باشند.
تمجیدی تصریح کرد: استفاده بهینه از فنآوری های جدید تأثیر عمدهای در از بین بردن دسیسههای دشمن دارد چراکه در حال حاضر جنگهای بین ملل از نوع نرمافزاری است و تمام افراد جامعه باید در عبور از این مرحله یکپارچه عمل کنند.
وی بابیان اینکه سربازان اصلی جنگ نرم دانش آموزان هستند، ادامه داد: دانش آموزان مدارس تیزهوشان، با درخششهایی که در تمامی جنبهها از خود نشان دادهاند میتوانند الگوی سایر دانش آموزان باشند.
مهمترین مدافعان کشور نخبگان علمی هستند
جانشین فرمانده سپاه ناحیه زنجان نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر با توجه به تغییر نوع جنگ بین کشورها، مهمترین مدافعان کشور نخبگان علمی محسوب میشوند.
سراج محمدی بابیان اینکه پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه است که موجب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیبپذیری و ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران میشود افزود: بهوسیله پدافند غیرعامل میتوان از خسارتهای مادی در امان ماند.
وی تهدیدات فرهنگی را بهعنوان مهمترین نوع تهدیدات اعلام کرد و گفت: تهدیدات نظامی، سیاسی، فرهنگی با هر عنوانی صورت بگیرد خطرناک و قابل توجه است و همواره باید در مقابل آن هوشیار بود.
محمدی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای نظامی تهدید محسوب نمیشوند و سایبری دارای اهمیت بیشتری است و دفاع در مقابل این نوع تهدیدات بهگونهای متفاوت باید صورت بگیرد.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه زنجان با تأکید بر اینکه دفاع همواره در مقابل جان افراد نیست گفت: دفاع از شرف و آبروی ملی دارای اهمیت زیادی است و دلاوریهای تیم مذاکرهکننده هستهای این مورد را تأیید میکند.
محمدی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در جامعه افزود: امنیت مهمترین موضوعی بوده که در تاریخ بشریت همواره مورد تهدید قرارگرفته است.
وی استتار، اختفا، فریب و پوشش را مهمترین ابعاد پدافند اعلام کرد و گفت: استراتژی دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران فقط مربوط به فرورفتن در لاک دفاعی نیست و خوشبختانه نیروی نظامی کشور اقدامات مؤثر بسیاری در راستای دفاع هوشمندانه انجام داده است.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه زنجان پدافند را باعث تولید قدرت عنوان کرد و افزود: نتیجه علم نخبگان تولید تجهیزات و تسهیلات نظامی مناسب برای کشور بوده است.
