  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۳

معرفی مدیر دفتر همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان

معرفی مدیر دفتر همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان

مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی هوشنگ طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان ، سید كمیل طیبی را به عنوان مدیر دفتر همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه معرفی و از زحمات  آرش شاهین تقدیر کرد.

مراسم معارفه سید كمیل طیبی و تقدیر از  آرش شاهین با حضور هیات رئیسه و جمعی از اساتید و كاركنان در تالار رزمجو دانشگاه اصفهان برگزار شد.

 سرپرست دانشگاه اصفهان در این مراسم ضمن معرفی سیدكمیل طیبی به عنوان مدیر دفتر همكاری های علمی و بین المللی ،خواستار تحول در این دفتر شد و گفت: با توجه به افزایش تعاملات جهانی و همچنین منویات مقام معظم رهبری در خصوص نفوذ بیگانگان ، مدیران كشور باید سیاست های درستی را در این زمینه اتخاذ کنند.

کد مطلب 2952299
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها