معرفی مدیر دفتر همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی هوشنگ طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان ، سید كمیل طیبی را به عنوان مدیر دفتر همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه معرفی و از زحمات آرش شاهین تقدیر کرد.

مراسم معارفه سید كمیل طیبی و تقدیر از آرش شاهین با حضور هیات رئیسه و جمعی از اساتید و كاركنان در تالار رزمجو دانشگاه اصفهان برگزار شد.

سرپرست دانشگاه اصفهان در این مراسم ضمن معرفی سیدكمیل طیبی به عنوان مدیر دفتر همكاری های علمی و بین المللی ،خواستار تحول در این دفتر شد و گفت: با توجه به افزایش تعاملات جهانی و همچنین منویات مقام معظم رهبری در خصوص نفوذ بیگانگان ، مدیران كشور باید سیاست های درستی را در این زمینه اتخاذ کنند.