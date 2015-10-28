فراخوان نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان به شرکت در نوزدهمین دوره‌ جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران می‌توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.iifut.ir ضمن دریافت نسخه‌ اینترنتی فراخوان، مراحل ثبت‌نام خود را کاملا به صورت مجازی و بدون نیاز به مراجعه حضوری در دبیرخانه تئاتر دانشگاهی انجام دهند.

تاکید بر «فرآیند تمرین تئاتر» و همچنین «رویکرد بینا رشته‌ای» از جمله تفاوت‌های اساسی فراخوان نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی با دوره‌های گذشته محسوب می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری بهنام نوایی، اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود.