شمخانی از هوشمندی پاکستان در عدم ورود نظامی به بحران یمن تقدیرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز (چهارشنبه) به منظور انجام سفری ۲ روزه و دیدار با مقامات پاکستان وارد اسلام‌آباد شد با «سپهبد ناصرخان جنجوعا» مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر پاکستان دیدار و از کشته و مجروح شدن جمع زیادی از مردم این کشور در دو فاجعه منا و زلزله اخیر ابراز تاسف کرد.

شمخانی همچنین پیام تسلیت دولت و ملت ایران را ابلاغ و آمادگی سازمان‌های امدادی کشورمان را برای امدادرسانی به زلزله زدگان اعلام کرد.

وی بر ضرورت‌های مبتنی بر ارتقای منافع ملی دو کشور و سرعت دادن به ترمیم فاصله بین شرایط مطلوب و وضع موجود در روابط دوجانبه تاکید کرد و گفت: پیوندهای عمیق دینی و اشتراکات فرهنگی مهمترین بستر توسعه همکاری‌های همه جانبه بین تهران و اسلام‌آباد است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی از فاجعه منا به عنوان مصیبتی دردناک که جهان اسلام را در حیرت و ماتم فرو برد یاد کرد و افزود: صرفنظر از خسارت‌های بی سابقه انسانی این فاجعه، مخدوش شدن چهره دین حنیف اسلام نزد جهانیان در بزرگترین مراسم عبادی مسلمانان رویدادی غیرقابل جبران است.

وی با قدردانی از هوشمندی و درایت دولت پاکستان در عدم ورود نظامی به بحران یمن گفت: کشورهای اسلامی باید با توسعه گفت‌وگو و مفاهمه و اجتناب از انتخاب راه‌حل‌های غیر مسالمت آمیز اجازه ندهند که مشکلات بین آنها به بستری برای مداخله کشورهایی که خیرخواه مسلمانان نیستند تبدیل شود.

شمخانی گفت: تغییر دولت‌ها در پاکستان هیچگونه خللی در راهبرد غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی در زمینه توسعه روابط همه جانبه با اسلام آباد ایجاد نخواهد کرد.

وی دغدغه‌های مشترک امنیتی و دفاعی دو کشور را در موضوعات بسیار مهمی همچون مقابله با تروریسم، امنیت مرزها، جلوگیری ازافزایش موج افراط گرایی و خشونت و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای را بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه محدودیتی آماده برداشتن گام‌های مشترک با پاکستان در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی است.

شمخانی ضرورت اتخاذ راهکارهای مشترک برای از میان بردن شرارت و اقدامات غیرقابل قبول گروه‌های تروریستی وابسته به بیگانه در مرزهای دو کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برخی کشورهای فرامنطقه‌ای و متحدین منطقه‌ای آنها به دنبال مسئله سازی بین دو کشور از طریق به کارگیری گروه‌های تروریستی مزدور برای ناامن سازی مرزهای مشترک ایران و پاکستان هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به موقعیت منحصر به فرد بنادر ایران و پاکستان در خلیج فارس و دریای عمان، آغاز گفت‌وگوهای جدی برای ایجاد زمینه‌های هم تکمیلی ژئوپلتیک بین ایران و پاکستان را ارتقا دهنده امنیت دو کشور عنوان کرد و افزود: فعال شدن ظرفیت‌های بی شمار اقتصادی نخستین دستاورد اتخاذ این رویکرد جدید خواهد بود.

ناصر خان جنجوعا مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر پاکستان نیز در این دیدار با تسلیت جان باختن جمع زیادی از حجاج ایرانی در فاجعه منا گفت: تعیین دقیق علت‌های وقوع این رویداد غمبار و اتخاذ راهکارهای موثر برای جلوگیری از بروز مجدد آن اقدامی اجتناب ناپذیر است.

مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر پاکستان با تبریک موفقیت جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای با ۱+۵، شرایط جدید را زمینه‌ساز حضور قدرتمندانه و فعال ایران در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرد و گفت: دولت پاکستان مشتاقانه به دنبال آغاز فصل جدیدی در همکاری‌های همه جانبه با ایران است.

ناصر خان جنجوعا موضوع تروریسم را تهدید جهانی و نیازمند اراده‌ای بین‌المللی برای مقابله و از میان بردن آن عنوان کرد و گفت: تلاش مشترک برای از میان بردن زمینه‌های رشد تروریسم به ویژه در مناطقی همچون افغانستان، عراق، سوریه و آسیای مرکزی و قفقاز از الزامات غیر قابل اجتناب در حوزه جلوگیری از توسعه این روند نگران کننده است.