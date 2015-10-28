آمادگی شهرداری تهران برای استقبال از گردشگران خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، فرزاد هوشیار پارسیان با اشاره به اعلام آمادگی دو شرکت بزرگ خارجی مانند شرکت‌های «هاپ ان هاپ اف» و «بیگ باس» برای حضور در مناقصه اتوبوس‌های گردشگری توسط این سازمان، گفت: به زودی این مناقصه را با حمایت دولت برگزار خواهیم کرد و از حضور شرکت‌های ایرانی نیز در این مناقصه استقبال می کنیم و پذیرای پیشنهادهای آنان نیز هستیم.

وی افزود: مناقصه اتوبوس‌های گردشگری در کنار فعالیت‌‌های دیگر این سازمان کمک خواهد کرد تا مجموعه فعالیت‌های سازمان رفاه برای استقبال گسترده از گردشگران خارجی کامل شود.

به گفته هوشیار؛ فراهم‌سازی اماکن گردشگری، بازسازی سراهای سنتی و قدیمی، تولید و توزیع نقشه‌های گردشگری تهران ویژه گردشگران خارجی و در کنار آن، شناسایی ۲۰ رینگ ویژه گردشگری در شهر تهران مانند رینگ بازار، رینگ سی تیر و رینگ عودلاجان، از جمله اقدامات دیگر این سازمان برای پذیرایی از گردشگران خارجی پایتخت است.