شیوه نامه برای جمع و دفن زباله های عفونی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون شورایاری با حضور اعضای جامعه پزشکی استان ظهر چهارشنبه برای حل و فصل پاره ای از موضوعات و مشکلات آنان همچون جمع آوری و دفن زباله های عفونی بیمارستانها، مطب ها و درمانگاه ها به همراه بحث و بررسی چگونگی ابعاد تابلوهای مطب پزشکان برگزار شد.

محمدرضا صدیقی در این جلسه با تأکید بر اینکه موضوع سلامت جامعه از دغدغه های مجموعه مدیریت شهری به شمار می آید، گفت: جمع آوری و عادی سازی زباله های عفونی یک امر اساسی به شمار آمده و برای دست یابی به جمع بندی جامع و شیوه نامه مناسب در جمع و دفن زباله های عفونی و بیمارستانی سازمان مدیریت پسماند ضمن مشارکت با سازمان نظام پزشکی استان وارد عمل می شوند.

این عضو شورا ضمن اینکه تدوین شیوه نامه مذکور را تا یکماه آتی ضروری دانست، خاطر نشان کرد: در این شیوه نامه شاید به عدالت واقعی دست پیدا نکنیم، ولی به معیارها و مواردی دست پیدا می کنیم که میزان زباله تولیدی مراکز بهداشتی و درمانی را مشخص می کند.

وی ضمن اینکه خواستار تفکیک زباله های عادی از عفونی شد، تشویق پزشکانی که در این رابطه همکاری مجدانه و دلسوزانه دارند را نیز از ضروریات دانست و افزود: اجرای موارد قانونی و شیوه نامه هایی که از جمع و امحاء زباله های عفونی سخن می گویند نیز رکن مهمی به شمار می آید که باید مورد رعایت و استناد قرار بگیرد

صدیقی با بیان اینکه فعالیت و نوع برنامه ریزی شرکت پیمانکاری که برای جمع و دفن زباله ها فعالیت دارد باید رضایت جامعه پزشکی را کسب نماید، گفت: این شرکت در حال حاضر فعالیت ثمر بخشی دارد و با توجه به اینکه حجم زباله کمتری نسبت به قبل را جمع آوری می کند، متحمل ضررهایی نیز شده و این موضوع روند سرمایه گذاری را با مشکل مواجه ساخته کرده است.

صدیقی همچنین بازدید جامعه پزشکی از مجموعه سایت پسماند زباله محمد آباد را نیز لازم و ضروری دانست و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که به جامعه پزشکی این شناخت را می دهد که در رابطه با کارکرد و فعالیت این سایت اطلاعات کسب کند، بازدید از سایت مذکور بوده و اطلاعات خوبی در اختیار آنها قرار خواهد داد.

وی استفاده کمتر و یا عدم استفاده جامعه از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی را یکی از مهمترین موضوعات در حوزه بهداشت و سلامت جامعه و کمک به کاهش زباله های غیر قابل بازیافت در طبیعت دانست و افزود: نشست مشترک جامعه پزشکی با سازمان زیباسازی، فرهنگی _ ورزشی و مدیریت پسماند برای دست یابی به کاهش استفاده از ظروف یکبار مصرف بسیار لازم و ضروری است.

صدیقی در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه افزایش زباله پیامدهای بسیار ناگواری را برای سلامت جامعه در پی دارد می توان سیاست هایی اتخاذ کرد که زباله کمتری در جامعه تولید شود، چراکه با زباله کمتر هزینه های جمع و دفن کمتری نیز به شهرداری ها تحمیل خواهد شد.

اتخاذ سیاستهای تشویقی برای جامعه پزشکی

رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر نیز در سخنانی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی به صورت ایده آلی توانسته همدلی و همزبانی را بین مجموعه خود و شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین به وجود آورد، گفت: به منظور فرهنگ سازی برای کاهش تولید زباله بخش بیمارستانی و مطب ها می توان از ظرفیت سازمانهای مرتبط فرهنگ سازی در شهرداری و سازمان نظام پزشکی بهره برد.

فاطمه اشدری به کار بردن ابزارها و سیاست های تشویقی برای پزشکانی که با رضایتمندی خاصی از سوی مراجعین مواجه اند را نیز بسیار مهم دانست و ادامه داد: به کار بردن این روش در کنار شیوه هایی که برای افزایش همکاری و تعامل سازمان نظام پزشکی و جامعه گسترده درمانی و پزشکی در دستور کار قرار می گیرد، اقدام ایده آلی خواهد بود.

وی زباله را طلای کثیف نامید و مزایا و امتیازهای ناشی از مهار و بازیافت آنرا بسیار دانست و تصریح کرد: اگر رقم جمع آوری و دفن زباله ها بسیار بالا و قابل ملاحضه نباشد، می توان نقش شورای اسلامی شهر را برای اختصاص اجازه های لازم برای اختصاص یارانه، سیاستهای تشویقی، کاهش تعرفه ها و بخشودگی ها در نظر گرفت.

تدوین شیوه های مطلوب جمع و امحاء زباله مورد تأکید قانون

رئیس کمیسیون املاک و توافقات شورای اسلامی شهر موضوع آموزش و فرهنگ سازی برای کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ بسیار مهم و اساسی دانست و ادامه داد: آموزش لازم به متصدیانی که در درمانگاهها و بیمارستانها کار می کنند برای تفکیک درست زباله های عفونی از عادی بسیار مهم است چراکه اگر ما در مبدأ به وظایف درست عمل کنیم بسیار جلوتر حرکت کردیم.

احد چگینی با استناد به قانون، پسماند پزشکی را جزو زباله های ویژه برشمرد و ادامه داد: به این زباله نیز باید نگاه ویژه داشت و برای شیوه های جمع، تفکیک، امحاء و دفن آن سازمانها و نهادهای مرتبط پای کار بیایند و ضوابط اجرایی و شیوه های درست اجرا را عملیاتی کنند.



وی مخلوط نمودن زباله های عفونی و عادی را از نظر قانون جرم اعلام کرد و بر دست یابی به شیوه های اجرایی و مشترک بین شهرداری و نظام پزشکی تأکید کرد و توضیح داد: برای حل موضوعات و دغدغه های مطروحه تدوین شیوه نامه مناسب لازم و ضروری است.

در این جلسه محمد حسن شلویری رئیس سازمان نظام پزشکی استان و مجتبی منتظری مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین صحبتها و نکات خود را برای دست یابی به نقاط مشترک در رابطه با جمع آوری، حمل و دفن زباله های عفونی و عادی بیمارستانی و مطب پزشکان مطرح کردند.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بحث و بررسی کوتاه در رابطه با تابلوهای مطب پزشکان بود که برای دست یابی به نتایج و دستاوردهای دقیق تر بررسی آنرا به جلسه دیگری موکول کردند و در کنار این قرار شد دیگر موضوعات مورد بررسی قرار گرفته در نشست آتی بحث و بررسی برای انتخاب شورایاران از جامعه پزشکی قزوین باشد که رئیس سازمان نظام پزشکی و هیأت همراه وی به نمایندگی از این جامعه آمادگی خود را اعلام کردند.