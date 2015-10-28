قدرت دریایی ایران اسلامی در جهان تثبیت شده است

به گزارش امیر دریادار حبیب ‌الله سیاری ظهر چهارشنبه در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: خوشبختانه ایران اسلامی با داشتن جوانان و دانشجویانی مستعد و باهوش توانسته در حوزه‌های علمی و فناوری بدرخشد و دانشمندان متعهد در زمینه دفاعی نیز موفقیت های چشمگیری داشته اند که موجب مباهات است.

وی افزود: کشورمان در شرایط حاضر در زمینه اقتدار دفاع دریایی در جایگاه ویژه ای است و حضور موثر در آبهای آزاد و اقیانوس هند بخشی از این موفقیت و قدرت است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآورشد:پیرامون ایران حوزه های ژئوپولتیک متعددی وجود دارد که سه حوزه دریایی شامل خزر، عمان و خلیج فارس از اهمیت ویژه برخوردار است و به تقویت جایگاه ایران کمک کرده است.

سیاری یادآورشد: ایران اسلامی از ظرفیت های دریایی خوبی برخوردار است اما هنوز از این قابلیت ها بخوبی استفاده نشده و با توجه به جایگاه ژئوپولیتیک ایران در ارتباط سه قاره آفریقا، آسیا، اروپا و منطقه می توانیم نقش بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

سیاری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۳۱ درصد مرزهای کشور، دریایی است، بهره‌گیری از ظرفیت های نهفته در دریا، توسعه اقتصادی و تجاری با بهره‌مندی از حمل و نقل دریایی اهمیت زیادی دارد که باید به آن توجه شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در شرایطی که بیشتر از ۹۰ درصد واردات و صادرات کشور از مرزهای دریایی صورت می گیرد و در بخش بنادر در ردیف ۲۵ کشور جهان هستیم و امکان بهره‌برداری مختلف از دریا وجود دارد تاکنون از این امکانات بخوبی استفاده نکرده‌ایم که امیدواریم با تاکید مقام معظم رهبری در توسعه کشور با بهره مندی از گنجینه دریا این وضعیت جبران شود.

سیاری گفت:سواحل جنوب شرقی کشور دروازه طلایی ورودبه دریاهای آزاد جهان است به همین دلیل استعمار گران همواره تلاش کرده اند این مناطق ساحلی توسعه پیدا نکند و با آن که مهمترین شهرهای جهان بنادر کنار دریاها هستند بنادر مهم ایران مانند جاسک، سیراب و کین توسط استعمار پیر تخریب شده تا استفاده نشود.

وی بیان کرد: اگر بتوانیم بنادر دریایی خود را توسعه داده و امکانات مورد نیاز آن را تامین کنیم استفاده از بنادر ایران برای شرکت‌های تجاری مقرون به صرفه خواهد بود.