به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با همکاری مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد، از جلد هفتم لغت‌نامه بزرگ فارسی که شامل بخش‌هایی از حرف «ب» است، رونمایی شد.

ایرج مهرکی از مؤلفان لغت‌نامه بزرگ فارسی در این مراسم با اشاره به این‌که تالیف لغت‌نامه دهخدا در سال ۵۷ پایان یافت، به فعالیت‌های موسسه لغت‌نامه دهخدا پس از آن، از جمله انتشار نسخه رایانه‌ای لغت‌نامه، انتشار لوح فشرده آن و نیز چاپ فرهنگ متوسط دهخدا اشاره کرد.

وی در ادامه به چگونگی تالیف لغت‌نامه بزرگ فارسی پرداخت و آن را ادامه و تکمیل کار لغت‌نامه دهخدا دانست و از جمله امتیازات آن بر لغت‌نامه دهخدا، متون مورد مطالعه بیشتر(بیش از هزار متن)، ارایه معانی بیشتر و دقیق‌تر، حذف اَعلام، انتخاب دو شاهد از هر قرن و دادن ترتیب تاریخی به لغت‌ها دانست.

لغت‌نامه بزرگ فارسی توسط هیات مولفان موسسه لغت‌نامه دهخدا، در حال تالیف و آماده سازی است و تاکنون هفت جلد آن منتشر شده است.