اقتصاد نیوز نوشت: اییز سال‌جاری با حال و هوای متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته کار خود را آغاز کرد، این فصل شاهد برنامه‌های اقتصادی دولت در بسته‌ای خاص به نام بسته ضد رکود بود، بسته‌ای که تفکرات جدید دولت مبنی بر تقویت بخش تقاضا را در دل خود جای داده است.



دولت به طور متمرکز به دنبال آن است که سمت تقاضا را تقویت کند تا کالاهای تولیدی داخلی که در انبارها تل‌انبار شده‌ به فروش رسد و چرخ تولید آنطور که باید به چرخش درآید.



در این مورد در بسته ضدر رکود دولت ارائه تسهیلات را در قالب خرید دین خودرو و کارت‌های اعتباری خرید کالا را به دوش بانک‌ها و بانک مرکزی گذاشته است.



طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی از اواسط ماه‌جاری فعالیت‌های پولی و بانکی بسته ضد رکود آغاز خواهد شد،‌ این زمان در حالی از سوی سیف بیان شده که جزئیات ارائه تسهیلات به طور کامل اعلام نشده است، اما این احتمال وجود دارد که بانک‌ها نسبت به جزئیات ارائه تسهیلات بسته اطلاعاتی داشته باشند.



در تماس‌های خبرنگار اقتصادنیوز، با واحدهای سرپرستی بانک‌ها، مسئولان شعب سرپرستی از جزئیات تسهیلات بسته ضد خروج ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند و مسیر بعدی برای دریافت اطلاعات را شعب سطح شهر اعلام کردند.



با حضور در شعب سطح شهر تهران به طور کلی تمام مسئولان شعب بانک‌ها ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع داشتند، یکی از معاونان شعب یکی از بانک‌های دولتی در پاسخ به چگونگی مراحل دریافت وام خرید کالا و خودرو، مراحل دریافت وام خرید کالا به روال قبل شرح داد.



او در توضیحات خود میزان وام خرید کالا را ۱۰ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه و بهره ۲۴ درصد ذکر کرد که حدودا ماهیانه باید ۳۹۰ هزار تومان پرداخت شود، این فرد با مواجه با این سوال که برای دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی بسته ضد رکود چه مراحلی باید طی شود، بیان کرد: همچنان جزئیات و سازوکار تسهیلات مرتبط با بسته به شعب بانک‌ها ابلاغ نشده است و مطمئنا به این زودی‌ها تسهیلات بسته ضد خروج دست مردم را نخواهد گرفت.



شعب بانک‌های دیگر نیز در رابطه با تسهیلات بسته ضد رکود اطلاعات مشابه به اطلاعات قبلی را به متقاضیان ارائه می‌کنند.



در تماس با اداره اصلی یکی از بانک‌های خصوصی، مسئول مرتبط بیان کرد: تا به این لحظه سازوکار و جزئیات مرتبط با تسهیلات بسته ضد رکود اعلام نشده و اگر از سوی بانک مرکزی جزئیات ابلاغ شده باشد همچنان سازوکار برای اجرا به ادارات و شعب اعلام نشده است.



مشتریان بسیار کمی در بانک‌ها برای پرس و جو از شرایط و جزئیات وام خرید خودرو که تنزیل یا خرید دین در بانک‌ها محصوب می‌شود به شعب مراجعه کرده‌اند و بیشتر مراجعین در رابطه با تسهیلات بسته ضد رکود به دنبال وام ۱۰ میلیونی خرید کالا هستند، وامی که در قالب کارت‌های خرید به مشتریان ارائه می‌شود، بیشترین و بزرگترین سوال متقاضیان این وام مبنی بر آن است که با این تسهیلات حتما باید کالا خریداری شود یا خیر؟



یک خانم جوان که برای دریافت اطلاعات در رابطه با وام خرید کالا به بانک مراجعه کرده بود در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، گفت: نیازی به خرید کالا ندارم و تنها به ۱۰ میلیون تومان پول نقد برای رهن مغازه همسر خود نیاز دارم.



او ادامه داد: اگر با این وام تنها بتوان کالا خریداری کرد از آن استفاده نخواهم کرد.



فرد دیگری که برای کار‌های روزمره به بانک آمده بود در رابطه با وام ۱۰ میلیون تومان خرید کالا به اقتصادنیوز گفت: به دلیل آنکه باید برای ۱۰ میلیون تومان در حدود ۲.۵ میلیون تومان بهره پرداخت کنم، آنچنان علاقه‌ای به دریافت وام خرید کالا ندارم.



او افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون دریافت بهره و حتی کارمزد این وام را در اختیار افراد قرار می‌دهند که این موضوع باعث شده، اولین گزینه برای دریافت وام در صورت نیاز صندوق‌های قرض‌الحسنه باشند.



خانم میانسالی در مورد دریافت و هزینه کرد کارت‌های خرید کالا به میزان ۱۰ میلیون تومان بیان کرد: اگر این امکان وجود نداشته باشد که از پول آن به طروق دیگر استفاده کرد و تنها باید کالای با دوام داخلی خرید کرد، کارت را از بانک دریافت خواهم کرد و آن را به یکی از آشنایان برای خرید کالا خواهم داد و در ازای آن ۱۰ میلیون تومان پول نقد را از آن خواهم گرفت.



صحبت این خانم، این مسئله را در ذهن ایجاد می‌کنم که آیا کارت خرید کالا عاقبت کپن و کارت‌های خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به خود خواهند دید؟ زیرا در چند سال گذشته دلالی کپن و کارت‌های خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازار داغی را از آن خود کرده بود.



اما بزرگترین سوال در یان رابطه آ« است که کالای بادوام داخلی از لحاظ بانک مرکزی و دولت چیست؟ آیا موتور سیکلت که یکی از نیازهای جوانان امروزی است نیز در این زیرمجموعه قرار می‌گیرد، آیا تولیدات شرکت‌های داخلی که با مشارکت شرکت‌های خارجی محصول مشترک تولید می‌کنند نیز در این تسهیلات قرار می‌گیرند و آیا تولیدات برندهای خارجی که تنها در ایران مونتاژ می‌شود نیز می‌تواند از تسهیلات بسته ضد رکود بهره‌مند شود؟