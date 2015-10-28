نتایج مسابقات سراسری قرآن کریم خطوط لوله شمالشرق اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید سید موسوی ظهر چهارشنبه و در خلال برگزاری این مسابقات به میزبانی سالن اجتماعات خطوط لوله شمالشرق، درباره نحوه برگزاری رقابت های سراسری قرآن شرکت خطوط لوله شمالشرق، بیان داشت: این مسابقات در رشته‌های صحیح خوانی، قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ تخصصی، حفظ عمومی، اذان، مفاهیم قرآن کریم تفسیر سوره‌های مبارکه لقمان و یس و نهج البلاغه برگزار شد.

وی افزود: در اين مرحله ۳۰۰ نفر در هفت گروه و در ۱۰ رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت چهره نفرات برتر معرفی شد.

نفرات برتر رشته اذان معرفی شدند

مسئول روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات شمالشرق درباره نتایج این دوره از رقابت ها، گفت: در رشته اذان مهدی یوسفی، محمد مهاجری و امین فراتی موفق به کسب رتبه برتر و در مسابقه حفظ عمومی برادران، محمد عرب، سجاد اسماعیلی، محمد صالح فخاریان و مرتضی رستمی حائز رتبه های ممتاز و در قسمت خواهران زینب طاهری حائز رتبه شده و جواز شرکت در مرحله بعد را اخذ کردند.

موسوی ادامه داد: در رشته قرائت تحقیق، علیرضا دلبری، محمد رستمی، فرزاد محروقی و محمدرضا اسلامی و خانم‌ها سیده نرجس مصطفوی و سکینه مرادی امتیاز لازم را کسب نموده و به مرحله بعد راه یافتند.

وی افزود: در رشته قرائت ترتیل علی ثابتی‌فر، حامد امیرخانی، هادی سبحانی‌فر، سید مصطفی آقایان، رضا حاج اسماعیلیان و علی اسماعیلی و در گروه‌ خواهران، ریحانه کریمی، فاطمه فرهنگی‌نیا، مهسا قنبریان، سمیرا حسنی، خدیجه کابوسی و طاهره ملک علایی حائز رتبه شده تا در مرحله بعد با سایر رقبا به رقابت بپردازند.

نفرات برتر رشته مفاهیم به مرحله بعد راه یافتند

مسول روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات شمالشرق همچنین درباره نتایج بخش صحیح خوانی قرآن مجید برادران، گفت: سیدموسوی از علیرضا عجمی، پارسا قاسمی‌نژاد، سید محمدحسن سیدرضایی، کمیل شریعتی، سید محمد دلبری، احمد شریعتی، غلامرضا عباسی و محمد مهدی حیدری‌هائی بعنوان برگزیدگان رشته صحیح خوانی برادران معرفی شدند.

موسوی درباره نتایج صحیح خوانی خواهران نیز، توضیح داد: محیا فلاح، یسرا عامریان، آیدا ملاابراهیمی و فائزه نعیمی نیز حد نصاب برای حضور در مرحله بعد را کسب کردند.

به گفته وی احسان ثابتی‌فر، عبدالحسین ظفری، موسی سلیمانی، هادی دلبری، یاسمین اکبرزاده، زهرا نصیری، زهرا قریشی و زهرا رضایی در رشته مفاهیم با کسب امتیازات لازم به مرحله بعد راه یافتند.

داوران این رقابت ها اعزامی از دارالقرآن الکریم هستند

مسئول روابط عمومی منطقه شمالشرق همچنین درباره نتایج بخش حفظ قرآن کریم نیز، توضیح داد: در مسابقات حفظ یک جزء حسین عامریان در گروه هفت، ندا میرزائی در گروه پنج، زهره کاشی در گروه شش، و در حفظ دو جزء رقیه عامریان در گروه شش، حفظ پنج جزء زینب فرومدی در گروه شش و حفظ ۱۰ جزء صفیه اسماعیلی در گروه شش موفق به راه یابی مرحله بعد شدند.

موسوی افزود: آقایان عباسعلی عرب، احمد لطفی، داودرضا حاجی‌پور و خانم‌ها نسترن اکبرزاده، فائزه حسین‌پور، فاطمه ذوالفقاری، زیبا خواجه، سمانه سادات ایمانی و راحیل بهمنش‌پور نفرات برتر رشته نهج البلاغه در گروه‌های مختلف می‌باشند که در مرحله بعد حضور خواهند داشت.

وی در خاتمه و درباره نحوه داوری این دوره از رقابت ها نیز، گفت: داوری این دوره از مسابقات در قسمت برادران را آقایان احمد خدابخشیان، حسین جلالی، محمد دلالی و محمد مهدی وفایی‌نژاد و در قسمت خواهران خانم‌ها خدابخشیان، عامریان، صدیقی‌فر و محمدخانی از دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان بر عهده داشتند.