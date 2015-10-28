۵۰ هزارتن سیب درختی در چهارمحال و بختیاری برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، سید طاهر نوربخش گفت: دراستان چهارمحال وبختیاری چهار هزار و ۳۰۵ هکتار باغ به باغ های سیب درختی اختصاص دارد که تاکنون ۵۰ هزارتن سیب درختی برداشت شده است.

وی بیان کرد: ارقام تولیدی سیب در استان شامل رقم رد، گلون و کهنز هستند که در هر هکتار ۱۸ تن برداشت می شود.

سید طاهر نوربخش افزود: شهرستان های بروجن و لردگان بیشترین مقدار تولید سیب را در استان چهارمحال و بختیاری به خود اختصاص داده اند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سیب تولیدی استان چهارمحال و بختیاری علاوه بر تامین نیاز بازار داخل استان به استان های اصفهان و خوزستان صادر می شود.