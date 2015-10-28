سردار عبدالله کریمی حارث آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشییع دو شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) در استان اصفهان اظهار داشت: پیکر شهید حمیدرضا دایی تقی از شهدای مدافع حرم اصفهان صبح فردا از میدان فیض به سمت گلستان شهدا تشییع و خاکسپاری می‌شود.

وی افزود: شهید پاسدار حمید دایی‌تقی از مدافعین حرم حضرت زینب (س) و فرمانده پایگاه المهدی (عج) حوزه هفت ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع) اصفهان بوده است.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه پویا ایزدی دیگر شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) از شهر باغ بهادران بوده است، افزود: هنوز پیکر این شهید بزرگوار وارد استان نشده و قرار است امروز پیکر مطهر وی نیز وارد استان و شهر باغ بهادران شود.

وی اضافه کرد: پویا ایزدی از بسیجیان شهرستان لنجان و شهر باغ بهادران از مجاهدین ایرانی بود که روز گذشته در دفاع از حرم حضرت زینب (س) و مبارزه با تروریست‌های تکفیری به شهادت رسید.