ارتباط تلفنی زائران ایرانی در اربعین حسینی تسهیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای تقویت و تسهیل ارتباط تلفنی برای زائران اربعین حسینی همراه با مدیران اپراتورها به کشور عراق سفر کرد و به دیدار حسن الراشد وزیر ارتباطات عراق رفت.

در این دیدار طرفین، با یکدیگر در مورد توسعه همکاریهای مشترک در زمینه ارتقاء ارتباطات و فناوری بین دو کشور در کلیه سطح ها مذاکره و تبادل نظر کردند.

در این ملاقات با توجه به مذاکرات کارشناسی طرفین از روز گذشته در زمینه افزایش پهنای باند و ایجاد ارتباط مستقیم بین شبکه های دو کشور، نسبت به ایجاد تسهیلات هرچه بیشتر ارتباط تلفنی و اینترنت در موسم زیارت ایرانیان از عتبات عالیات به ویژه در برگزاری اربعین حسینی که مورد استقبال و علاقه مندی کلیه شیعیان جهان بخصوص زائران ایرانی است، بحث و تبادل نظر شد.

با توجه به کسب تجربه از کم و کاستی هایی که سال گذشته در این حماسه عظیم حسینی وجود داشت، دو طرف برای ایجاد حداکثر امکانات و تسهیلات ارتباطی موافقت کردند.

همچنین در این دیدار تاکید شد تا بر ضرورت بهره برداری از ظرفیت ها و توانمندیهای فنی و اقتصادی دو کشور نسبت به تبادل این تجربیات و انتقال تکنولوژی بین طرفین اقدام شود.

در همین حال مقرر شد با توجه به روابط دوستانه بین دو کشور، سطح همکاری های موجود در حوزه ICT، مخابرات، پست و پست بانک گسترش داده شود تا با این حجم همکاری ها، مردم دو کشور بتوانند از این خدمات بهره مندی بیشتری داشته باشند که این امر موجب حضور گسترده اتباع دو کشور برای زیارت از اماکن مقدس و متبرک در کشورهای ایران و عراق خواهد شد.

در این دیدار طرفین ضمن اعلام آمادگی برای گسترش همکاری در قالب تفاهم نامه ای جدید، مروری بر نتایج و دستاوردهای سفر سال گذشته وزیر عراق به کشور ایران داشته و بر تسریع توافقات قبلی تاکید کردند.