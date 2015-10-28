منتظر تصمیم مسئولان کمیته هستیم/شاید انتخابات تیروکمان برگزارنشود

نصرالله سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، استعفای خزانه‌دار کمیته ملی المپیک را قابل تامل عنوان کرد و گفت: آقای شجاعی دو سال پیش که در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کرد به خاطر حضور همزمان در فدراسیون تیروکمان به عنوان رئیس مشمول قانون دوشغله‌ها بود و همان زمان باید تکلیف خود را برای کنار گذاشتن یکی از این دو پست مشخص می‌کرد.

وی در این رابطه ادامه داد: طی این مدت شجاعی باید به خاطر ورود به کمیته ملی المپیک از ریاست فدراسیون تیروکمان استعفا می‌کرد، اما این کار را انجام نداد تا اینکه ما زمانی را برای ثبت نام از کاندیداها تعیین کردیم که بتوانیم با برگزاری مجمع تکلیف رئیس تیروکمان را مشخص کنیم و ریاست این فدراسیون را از دوشغله بودن خارج کنیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه شجاعی طی دو سال گذشته از ریاست تیروکمان استعفا نکرد و حالا پس از ثبت نام کاندیداها و مشخص شدن زمان برگزاری مجمع در فاصله چند روز مانده به آن استعفای خود را از خزانه‌داری کمیته ملی المپیک اعلام کرد، گفت: این موضوع قابل تامل است، باید ببینیم واکنش کمیته ملی المپیک نسبت به این استعفا چیست.

سجادی در رابطه با موضع وزارت ورزش در مورد پذیرفته شدن یا نشدن استعفای خزانه‌دار کمیته ملی المپیک برای برگزاری انتخابات تیروکمان به خبرنگار مهر گفت: در صورتی که این استعفا از سوی کمیته ملی المپیک رد شود، بالطبع طبق برنامه و آنچه مقرر شده مجمع را برگزار می‌کنیم و اگر استعفا توسط کمیته پذیرفته شود، نیازی به برگزاری مجمع نیست.

وی در بخشی از این گفتگو تاکید کرد: البته در مورد پذیرفته شدن استعفای خزانه‌دار کمیته ملی المپیک و اینکه پروسه آن چقدر زمان می‌برد نیز باید ببینیم اساسنامه کمیته ملی المپیک چه می‌گوید، در هر صورت در مورد این موضوع منتظر هستیم ببینیم کمیته ملی المپیک چه واکنشی نشان می‌دهد.

سجادی در مورد اظهارنظر معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه با استعفای شجاعی، حضور وی در تیروکمان منعی ندارد، گفت: با این گونه مسائل نباید به صورت شخصی، سازمان و یا نهادی برخورد کرد و بهتر است منافع ملی در نظر گرفته شود.