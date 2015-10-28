 مناطق ویژه علم و فناوری اکوسیستم توسعه دانش بنیان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید احمدی در چهارمین نشست هم اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری کشور در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: نگاه اکوسیستمی به این مناطق، تفکری است که هم اکنون مسئولان در مدل‌های ارزیابی شده به آن رسیده اند و عبارت از چیدمان، سازماندهی و نظام یافتگی مجموعه اجزای توسعه است.

وی تصریح کرد: برخی فکر می کنند راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری به معنای تصاحب یک زمین ۵۰۰ هکتاری و تغییر کاربری آن و راه اندازی برخی واحدهای علمی یا صنعتی و از جمله این اقدام ها است در حالی که نگاه اکوسیستمی به این مناطق، یعنی مدیریت اجزای توسعه که در منطقه مورد نظر از پیش مهیا است.

معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: اگر همه اجزای تحقق توسعه دانش بنیان در یک گستره جغرافیایی حضور داشته باشد اما اکوسیستم به معنای مدیریت این اجزا نباشد نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد.

احمدی گفت: هم اکنون ۲ هزار ۸۰۰ مرکز پژوهشی و آموزشی در کشور فعال است که از این تعداد یک هزار مرکز صرفا کار پژوهشی می کنند و ده‌ها پارک علم و فناوری، مرکز رشد و مرکز تحقیق و توسعه در بخش صنعت کشور فعال هستند.

وی بیان کرد: اکنون کشور در شرایطی است که اجزای قابل قبولی دارد اما هنوز به مجموعه‌ای از تجربیات نرسیده که بتواند در زمینه توسعه دانش بنیان اوج گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: کار کارشناسی بر روی مناطق ویژه علم و فناوری در حال انجام است و مشکل اجرایی به منزله نقطه ضعف قانونی نیز در این زمینه وجود ندارد.

احمدی گفت: در استان خراسان رضوی با وجود آستان مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) که می تواند زمینه های توسعه دانش بنیان را بر مبنای گردشگری تاریخی و توریسم شکل دهد ظرفیت های بسیار وجود دارد.

وی تاکید کرد: از جمله برنامه ها برای مناطق ویژه علم و فناوری آموزش مدیران این مناطق و انجام بازدیدهایی از کریدورهای علم و فناوری دنیا است.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: اساسنامه سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری کشور تدوین و تصویب شده، کمیته راهبری آن تشکیل شده و شرایط برای آغاز به کار مناطق ویژه کاملا فراهم است.

احمدی با بیان این که مناطق ویژه علم و فناوری از قوانین و تسهیلات مناطق آزاد تبعیت می کنند، افزود: اکنون مشوق های مالی و غیرمالی برای این مناطق در حال تدوین است و تلاش می شود در برنامه ششم توسعه الزامات قانونی راه اندازی این مناطق گنجانده شود.

وی خاطرنشان کرد: از کارهای اصلی در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری برقراری ارتباطات بین المللی است، چراکه اگر نتوانیم حضور شرکت های بین المللی در مناطق ویژه را تامین کنیم دچار اضمحلال می شویم و شرایط پسا تحریم فرصت خوبی برای تحقق این امر است.