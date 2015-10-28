اعلام زمان مصاحبه رشته مدیریت امور شهری دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، زمان مصاحبه معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته) در رشته مدیریت امور شهری را اعلام کرد.

تمام پذیرفته شدگان می توانند در روزهای شنبه ۹ آبان ۹۴ و یکشنبه ۱۰آبان ۹۴ طی ساعات اداری ۸صبح لغایت ۱۶ به مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، اداره سنجش، فنی وآماری به نشانی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش-خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.

تمام پذیرفته شدگان در روز مصاحبه باید «اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه»، «اصل و تصویر کارت ملی(پشت و رو)»، «اصل و تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی»، و «سوابق کاری مرتبط به همراه اصل و تصویر مستندات» را به همراه داشته باشند.