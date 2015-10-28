به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار قزوین که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سبک زندگی مردم در سالهای اخیر متاسفانه تغییر کرده و گرایش به غذاهای ناسالم، کم تحرکی و استرس و فشارهای عصبی و بی توجهی به سلامت موجب شده شاهد گسترش بیمارهای نگران کننده ای باشیم که باید برای آن فکری کرد.

وی افزود: در حال حاضر در کشور سونامی بیماری های قلبی و عروقی در حال وقوع است که تعداد مرگ و میر ناشی از آن از کشته شدگان سوانح جاده ای هم بیشتر است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: برای تغییر سبک زندگی و دیدگاه مردم نیازمند آموزش و اطلاع رسانی مناسب هستیم که در این راستا سازمان داوطلبان در کنار سایر کارهای خیرخواهانه خود وارد عرصه شده تا به ارتقاء سلامت جامعه کمک شود.

سفرنامه سلامت وامید در قزوین

وی بیان کرد: در آینده نزدیک طرح «سفرنامه سلامت» در استان قزوین اجرا خواهد شد که هدف از آن تغییر در نوع نگاه مردم به سبک زندگی است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: در سفرنامه سلامت پیگیری و اجرای برنامه های فرهنگی پیش بینی شده که با برپایی چادرهای سلامت و تونل سلامت، خدمات پزشکی و درمانی به مردم ارائه خواهد شد.

وی گفت: برنامه های سفرنامه سلامت به صورت رایگان در قالب برنامه های شاد اجرا می شود که برای تاثیرگذاری بیشتر از مشاوران تغذیه، پزشکان متخصص و روحانیون استفاده می کنیم.

رافع تصریح کرد: در برنامه های تدارک دیده شده در این سفرنامه ویزیت رایگان، سیستم ارجاع بیمار به بیمارستانهای پایتخت دیده شده و در کنار آن برنامه «باران مهربانی» نیز اجرا می شود تا بتوانیم با جذب مشارکت های مردمی و کمک های خیرین خدمات سلامت را در استان ها توسعه دهیم.

وی اظهارداشت: استان قزوین با تعامل بسیار خوبی که از سوی استانداری صورت می گیرد و مدیریت توانمندانه مدیرعامل جمعیت هلال احمر ظرفیت خوبی دارد تا این طرح در آن نیز اجرا شود.

رافع یادآورشد: این برنامه با همکاری جمعیت هلال احمر و مسئولان خانه سلامت و امید در استان راه اندازی و عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: در گردهمایی بزرگ با حضور حدود پنج هزار تا ۲۰ هزار نفر زمینه اطلاع رسانی به مردم استان قزوین را فراهم خواهیم کرد.