تقاضایی برای ایجاد مهدهای شبانه در فارس وجود ندارد

معصومه فروتن در گفتگو به خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درباره امکان ایجاد مهدهای شبانه در فارس، گفت: اگر چه مهدهای دو شیفت در استان وجود دارد ولی تا به حال مهد شبانه نداشته ایم و تقاضایی هم برای آن نبوده ولی اگر درخواستی وجود داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین اظهار کرد: مهدهای دو زبانه در استان وجود ندارد ولی مهدهایی هستند که بر اساس مجوزی که برای دنبال کردن سه فوق برنامه از سوی بهزیستی به آن ها داده می شود، کلاس های زبان انگلیسی را برگزار می کنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس با بیان اینکه از طریق کارشناسان امور کودکان شهرستان ها و استان و بازرسان بهزیستی نحوه ارائه خدمات و میزان دریافت شهریه از سوی مهدها نظارت می شود، افزود: طبق ابلاغ سازمان بهزیستی کشور باید گروه تخصصی مبنی بر نظارت نحوه عملکرد در اخذ شهریه در استان ها تشکیل شود که هر سه ماه یک بار گزارشی در این زمینه به سازمان ارائه دهد.

فروتن ادامه داد: در فارس هم این گروه وجود دارد و گزارش خودش را در پایان آذرماه به سازمان اعلام می کند.

تخلف اخذ شهریه در مهدهای فارس گزارش نشده است

وی با بیان اینکه طی سال تحصیلی جدید گزارشی مبنی بر تخلف در اخذ شهریه در مهدهای فارس وجود نداشته، گفت: البته هنوز درباره میزان شهریه به مهدهای استان چیزی ابلاغ نشده و مهدها معادل شهریه های پارسال را از والدین دریافت کرده اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس اظهار داشت: شهریه مهدهای استان به تصویب رسیده که بر اساس آن مهدهای یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره می توانند به ترتیب ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد شهریه های خود را افزایش دهند ولی هنوز بررسی هایی باید انجام بگیرد و احتمالا روز شنبه نتیجه قطعی اعلام شود.