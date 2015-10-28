به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بر اساس دعوت بعمل آمده از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سوریه، ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیات عالی رتبه سیاسی در اجلاس روز جمعه (۹۴/۸/۸) در وین بمنظور بررسی اوضاع سوریه حضور خواهند یافت.

وی اضافه کرد: هیات کشورمان و هیات های روسیه و اتحادیه اروپایی در وین و در حاشیه اجلاس پیرامون موضوعات مختلف منطقه ای و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر خواهند داشت و احتمال می رود جلسه هماهنگی موضوعات هسته ای و چگونگی اجرای برجام میان هیات های دو کشور ایران و امریکا نیز در حاشیه نشست وین برگزار شود.

به گزارش مهر، نخستین دور نشست وین در باره سوریه جمعه هفته گذشته در هتل امپریال وین با حضور وزرای خارجه امریکا ,روسیه , عربستان سعودی , ترکیه و اردن برگزار شد.