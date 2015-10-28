اجرای سیستم کاداستر نقش موثری در تحقق پدافند غیرعامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ثبت واسناد و املاک استان، سعید محوری افزود: در زمان بحرانهایی از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی سیستم کاداستر نقش موثری برای برگشت مالکیت افراد به حالت اولیه دارد .

وی در تبیین سیستم کاداستر گفت: یكي از وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اشراف كامل برحدود واقعي املاك ، مستحدثات و اراضي دركشور است تا بتواند پايه و اساس تثبيت و استقرار مالكيت مشروع صاحبان املاك را فراهم و ميزان اراضي دایر، باير و موات شهري و موقوفات را تعيين کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان افزود: نقشه کاداستر نوعی نقشه برداری ثبتی است، یعنی نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.

محوری اظهار داشت: سیستم کاداستر یکی از سازمان یافته ترین و مهمترین سازمانها در میان کشورهای پیشرفته دنیا است.

محوری همچنین گفت: اتاق سرور ساختمان در حال احداث ثبت اسناد واملاک بر اساس دستورالعمل پدافند غیر عامل در دست ساخت است که نقش مهمی در نگهداری اطلاعات ثبتی دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: از بخش های مهم ساختمان جدید و در حال احداث می توان به اتاق data center اداره کل ثبت اسناد و املاک به مساحت ۱۲۰ متر مربع شامل سرور Rom و ماترینگ Rom و اتاق power اشاره کرد که تاکنون ابنیه آن ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

محوری در بیان اهمیت این مجموعه اظهار داشت: این بنا طوری طراحی شده است که از استانداردهای روز دنیا بهره می برد و همچنین آیین نامه پدافند غیر عامل را پوشش می دهد.