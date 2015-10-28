به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از امروز تا هشتم آبان‌ماه با شرکت ۲۵۴ فعال قرآنی خواهر و برادر در حالی آغاز شد که نبود حاج حسن دانش، فضای سنگینی در افتتاحیه مسابقات ایجاد کرده بود.

جای استاد دانش که در چند دوره از مسابقات موفق به کسب رتبه اول قرائت قرآن در مرحله بین المللی شده بود، در مراسم افتتاحیه مسابقات امروز خالی بود و شاگردان و هم‌دوره‌های او، سی و هشتمین دوره مسابقات را در فضایی بغض‌آلود آغاز کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مرحله استانی از امروز تا جمعه با حضور ۱۲۴ برادر و ۱۳۰ خواهر، یادمان استاد حسن دانش برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل یادآور شد: برگزیدگان این دوره در هر بخش، به مسابقات کشوری که قرار است در کرمانشاه برگزار شود، راه خواهند یافت.

وی افزود: همزمان با برگزاری مرحله استانی سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم یادمان شهید استاد حاج حسن دانش در یزد، استاد محمود الشحات انور، قاری برجسته مصری نیز مهمان ویژه مسابقات خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد بیان کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، چهار محفل قرآنی برای این قاری برجسته بین المللی در نظر گرفته شده و در نهایت وی در اختتامیه مرحله استانی مسابقات قرآن کریم در امامزاده سید جعفر محمد (ع) برنامه تلاوت قرآن خواهد داشت.

وی افزود: استاد محمود الشحات انور همچنین امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع زارچ و پنجشنبه، هفتم آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه بازار نو اردکان برنامه خواهند داشت.

عادل ادامه داد: این قاری بین المللی همچنین در روز جمعه هشتم آبان ماه با حضور در شهرستان میبد در آیین نماز جمعه در مصلی آیت الله اعرافی به تلاوت قرآن خواهد پرداخت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: آخرین برنامه این قاری اجرای برنامه در اختتامیه مسابقات قرآن کریم استان در روز جمعه هشتم آبان ماه، بعد از نماز مغرب و عشا در امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد واقع در بلوار جمهوری خواهد بود.

وی یادآور شد: صبح روز جمعه نیز کارگاه آموزشی ویژه قاریان استان با حضور استاد محمود الشحات در مکتب الغدیر، محل جلسه حاج حسن دانش برگزار خواهد شد.