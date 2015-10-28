وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس اراک بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرجی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان مرکزی اظهار داشت: با همکاری آموزش و پرورش استان مقرر است وضعیت آسیب های اجتماعی در دانش آموزان به ویژه در مدارس حاشیه شهر مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل امور بانوان استانداری مرکزی افزود: در حال حاضر برای شهر اراک ده مدرسه در سه منطقه برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده که بعد از بررسی سه مدرسه انتخاب خواهد شد و کار آسیب شناسی اجتماعی در این مدارس توسط کارشناسان آغاز می شود.

حمیدرضا شمس، مشاور طرح پیشگیری اعتیاد زنان در اراک نیز در این جلسه گفت: سه هزار نفر از جمعیت ۲۹۵ هزار نفری زنان استان مرکزی زیر پوشش طرح آموزش و پیشگیری از اعتیاد زنان قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف افزایش آگاهی زنان جامعه، ارتقای سطح سلامت روان، ایجاد عزت نفس و افزایش سرمایه های اجتماعی و فرهنگی زنان اجرا خواهد شد.

شمس پیشگیری از اعتیاد و به دنبال آن کاهش سایر آسیب های اجتماعی در جامعه زنان و افزایش توانمندی های ارتباطی و تربیتی زنان را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح گروه های سنی ۱۵ تا ۴۰ سال را در بر می گیرد اظهار داشت: کاهش سطح بهداشت روان در جامعه، ارتباط مستقیم با میزان آسیب های اجتماعی و شیوع اعتیاد دارد.

شمس ادامه داد: یکی از اقدام های اساسی در حوزه بهداشت و روان آموزش است که به رفتار بهتر، تغییر نگرش و در تغییر رفتار جامعه کمک می کند

مشاور طرح پیشگیری اعتیاد زنان در اراک تصریح کرد: پیشگیری موردی، پیشگیری انتخابی و پیشگیری همگانی، انواع پیشگیری هایی است که باید به عنوان آموزش در مقاطع مختلف پیگیری شود.

وی اجرای این طرح را در سه فاز شامل آموزش مهارتی زندگی برای دختران ۱۲ تا ۱۷سال و آموزش خانواده و آموزش مهارت زندگی به زنان ۱۷ تا ۴۰ سال عنوان کرد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح ۲۴ میلیون تومان برای هر فاز پیش بینی شده است که در ۶۰ کارگاه و ۶۰۰ ساعت برگزار می شود وکل هزینه های این طرح ۹۷ میلیون تومان پیش بینی شده است.

در ادامه جلسه معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه متاسفانه اعتیاد در زنان رو به افزایش و اجرای طرح آموزش و پیشگیری از اعتیاد در زنان بسیار مفید و تاثیرگذار است، افزود: جمعیت زنان و دختران درگیر با انواع مواد مخدر در جامعه در حال افزایش است و باید این خطر را جدی بگیریم و این طرح نیز با همکاری همه دستگاه های ذیربط باید پیگیری شود.

شکرالله حسن بیگی تصریح کرد: طرح آموزش پیشگیری از اعتیاد در زنان اراک در جلسات متعدد مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است و جمع بندی ساعت ها کار کارشناسی مواردی است که در این کارگروه به بحث و گفتگو گذاشته شده است.

گفتنی است در این کارگروه کلیات طرح پیشگیری از اعتیاد زنان به تصویب اعضا رسید و مقرر شد مفاد آن ظرف مدت یک ماه بررسی شده و نتیجه به دبیرخانه کارگروه ارسال شود.