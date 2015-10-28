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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۳۸

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی:

۴۵۰۰ نفر بانوی معتاد در آذربایجان غربی شناسایی شد

۴۵۰۰ نفر بانوی معتاد در آذربایجان غربی شناسایی شد

ارومیه – مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر آمار تقریبی بانوان معتاد در استان چهار هزار و ۵۰۰ نفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این در حالی است که در آذربایجان‌ غربی تنها یک کمپ ترک اعتیاد بانوان است اظهارداشت: از این تعداد ۲۳۴ نفر در آن تحت درمان قرار گرفته‌ اند.

وی با بیان اینکه تعداد ۳۲ تشکل مرتبط با اعتیاد، ۱۰۱ مورد مراکز سرپایی درمان اعتیاد و ۱۸ هزار نفر خانواده درگیر با معتادین در آذربایجان‌ غربی وجود دارد  افزود: در سال ۸۶ اعتیاد بانوان ۲.۶ دهم درصد بوده و امسال به ۹.۳ دهم درصد رسیده است.

تاجفر با اشاره به اینکه ۵۰ درصد بانوان مبتلا، افراد زیر ۳۵ سال هستند که از مواد پر خطر و سنگین مانند شیشه، هروئین و تریاک آغاز کرده و معتاد شده‌اند گفت: کاهش سن اعتیاد، شروع مصرف با مواد مخدر سنگین همانند شیشه و هروئین، گرایش به سوی مواد مخدر برای تناسب اندام، لاغری و زیبایی از تهدیدات اعتیاد در حوزه بانوان است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به پرداخت سه میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی در استان عنوان کرد: اعطای سه میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به بانوان دارنده گواهی مهارت شغلی و متقاضی راه‌اندازی کسب و کار خانگی، افتتاح کارگاه آموزشی گوهر تراشی و ایجاد بازارچه مرزی فروش صنایع دستی بانوان در نقاط مرزی آذربایجان‌ غربی از اقدامات انجام گرفته شده در سال ۹۴ است.

وی افزود: عقد تفاهم‌نامه با صندوق کارآفرینی، امید و سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزش خوارزمی در جهت آموزش تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و به‌کارگیری حرفه آموزان و بازاریابی برای محصولات تولیدی از دیگر اقدامات قبل ذکر این بخش است.

تاجفر با بیان اینکه شرط لازم برای رسیدن به یک جامعه متمرکز داشتن خانواده‌ای سالم است تصریح کرد: متاسفانه اکنون تأثیرپذیری منفی از ساختارهای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی سبب آسیب در بنیاد خانوده می‌شود که لازم به تحقیق و پیگیری است.

وی از سفر معاون رئیس جمهور در امر زنان و خانواده به آذربایجان غربی خبرداد  و اظهار داشت: در تاریخ ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آبان ماه پنجمین نشست خبری سازمان‌های مردم نهاد شمال غرب کشور در ارومیه برگزار می‌شود و پس از این نشست نیز مشاور وزیر کشور به آذربایجان‌غربی سفر می‌کند.

کد مطلب 2952404

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