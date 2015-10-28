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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین:

یادواره ۲۸۰ شهید دانش آموز در قزوین برگزار می‌شود

یادواره ۲۸۰ شهید دانش آموز در قزوین برگزار می‌شود

قزوین- مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین، از برگزاری یادواره ۲۸۰ شهید دانش آموز در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا اسفندیاری  ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در مجتمع شهید آوینی برگزار شد، اظهارداشت: مهمترین وظیفه بسیج دانش آموزی تربیت نیرو و کادر انقلابی برای تثبیت ارزش های نظام است.

وی بیان کرد: جوانان در پیشرفت و توسعه و مدیریت آینده کشور نقش اساسی دارند و در صورت آموزش آن ها در دوره های مختلف می توان از استعداد آن ها در مسیر پیشرفت کشور استفاده کرد.

سرهنگ اسفندیاری بیان کرد: پیروزی در حماسه دفاع مقدس مرهون خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان و شهدای والا مقام است که با الهام از آموزه های دینی و تبعیت از سالار شهیدان در مسیر صیانت از ارزش ها گام برداشتند.

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین ادامه داد: با توجه به هجمه های فرهنگی که جوانان را نشانه گرفته، مصون سازی این افراد باید در اولویت مسائل فرهنگی قرار گیرد و با آموزش و فرهنگ سازی آنها را در برابر این تهدیدات نرم واکسینه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های ویژه هفته بسیج دانش آموزی اظهار کرد: غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، شرکت در نماز جمعه، حضور سازمان یافته دانش آموزان در مصلاهای نماز جمعه، برگزاری همایش دوچرخه سواری رهروان شهدا و بزرگداشت شهید بهمن بیگ زاده، کوهپیمایی و مسابقه دو رهروان شهدا، آیین صبحگاه سراسری و نواختن زنگ ایثار و شجاعت در تمام مدارس استان از برنامه هایی است که در این هفته انجام خواهد شد.

مسئول بسیج دانش آموزی استان از برگزاری یادواره ۲۸۰ دانش آموز شهید استان و شهید بیگ زاده روز یکشنبه هفته آینده، ساعت ۱۰ صبح در سالن سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای رزمایش پدافند غیر عامل در استان خبر داد.

وی، با بیان اینکه نشست فرماندهان، نخبه های علمی، هنری و ورزشی با استاندار از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته است بیان کرد: همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دانش آموزان قزوینی در مقابل مدرسه شیخ الاسلام حضور می یابند و با راهپیمایی انزجار خود را از استکبار جهانی نشان خواهند داد.

سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی معاون اجرایی سپاه صاحب الامر(عج) قزوین نیز در ادامه این نشست اظهارداشت: برخی کوتاه فکران در سطح جامعه مدعی هستند که دشمنی آمریکا با ایران کمرنگ شده است در صورتی که این طور نیست و مردم به ویژه جوانان باید نسبت به دشمنی و توطئه مستکبران با بصیرت ایستادگی کنند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با آمادگی همه جانبه نوجوانان تصریح کرد: جوانان و نوجوانان علاوه بر فعالیت در عرصه فرهنگی، اجتماعی، باید در زمینه نظامی نیز از آمادگی کامل برخوردار باشند.

کد مطلب 2952405

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