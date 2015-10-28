به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا اسفندیاری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در مجتمع شهید آوینی برگزار شد، اظهارداشت: مهمترین وظیفه بسیج دانش آموزی تربیت نیرو و کادر انقلابی برای تثبیت ارزش های نظام است.

وی بیان کرد: جوانان در پیشرفت و توسعه و مدیریت آینده کشور نقش اساسی دارند و در صورت آموزش آن ها در دوره های مختلف می توان از استعداد آن ها در مسیر پیشرفت کشور استفاده کرد.

سرهنگ اسفندیاری بیان کرد: پیروزی در حماسه دفاع مقدس مرهون خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان و شهدای والا مقام است که با الهام از آموزه های دینی و تبعیت از سالار شهیدان در مسیر صیانت از ارزش ها گام برداشتند.

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین ادامه داد: با توجه به هجمه های فرهنگی که جوانان را نشانه گرفته، مصون سازی این افراد باید در اولویت مسائل فرهنگی قرار گیرد و با آموزش و فرهنگ سازی آنها را در برابر این تهدیدات نرم واکسینه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های ویژه هفته بسیج دانش آموزی اظهار کرد: غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، شرکت در نماز جمعه، حضور سازمان یافته دانش آموزان در مصلاهای نماز جمعه، برگزاری همایش دوچرخه سواری رهروان شهدا و بزرگداشت شهید بهمن بیگ زاده، کوهپیمایی و مسابقه دو رهروان شهدا، آیین صبحگاه سراسری و نواختن زنگ ایثار و شجاعت در تمام مدارس استان از برنامه هایی است که در این هفته انجام خواهد شد.

مسئول بسیج دانش آموزی استان از برگزاری یادواره ۲۸۰ دانش آموز شهید استان و شهید بیگ زاده روز یکشنبه هفته آینده، ساعت ۱۰ صبح در سالن سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای رزمایش پدافند غیر عامل در استان خبر داد.

وی، با بیان اینکه نشست فرماندهان، نخبه های علمی، هنری و ورزشی با استاندار از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته است بیان کرد: همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دانش آموزان قزوینی در مقابل مدرسه شیخ الاسلام حضور می یابند و با راهپیمایی انزجار خود را از استکبار جهانی نشان خواهند داد.

سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی معاون اجرایی سپاه صاحب الامر(عج) قزوین نیز در ادامه این نشست اظهارداشت: برخی کوتاه فکران در سطح جامعه مدعی هستند که دشمنی آمریکا با ایران کمرنگ شده است در صورتی که این طور نیست و مردم به ویژه جوانان باید نسبت به دشمنی و توطئه مستکبران با بصیرت ایستادگی کنند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با آمادگی همه جانبه نوجوانان تصریح کرد: جوانان و نوجوانان علاوه بر فعالیت در عرصه فرهنگی، اجتماعی، باید در زمینه نظامی نیز از آمادگی کامل برخوردار باشند.