اتصال مترو چند شهر جدید در نیمه اول سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص حل مشکلات شهرسازی در پروژه های مسکن مهر شهرهای جدید گفت: در بخش های قدیمی شهرهای جدید مشکل چندانی نداریم و برای همه زیرساخت های زیربنایی و روبنایی برنامه ریزی شده بود اما در بخش های جدید که مسکن مهر در آن ساخته شده است، بسیار با مشکلات زیادی روبرو هستیم.

وی افزود: در دولت قلب نقاطی انتخاب شد که فراهم آوردن امکانات زیربنایی و روبنایی در آنها بسیار دشوار است. به عنوان مثال مسکن مهر در شهر جدید پردیس در تپه ماهور ساخته شده است که بودجه زیادی نیاز دارد تا ساختمان ها در آن ساخته شود.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اظهارداشت: در برخی فازهای پردیس باید ۱۵ متر پائین بیاییم تا به خیابان برسیم و باید چند مخزن آب ساخته شود و با وسیله برق پمپاژ شود تا آب به بالادست رسیده و سپس به آپارتمان ها سرازیر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در واقع باید گران ترین نوع آبرسانی را برای پروژه های مسکن مهر پردیس فراهم کنیم افزود: در برخی از پروژه های مسکن مهر پردیس به دلیل کمبود فضا امکان ساخت پارکنیگ نداریم و حتی ساخت پارکینگ طبقاتی برای هر واحد ۳۰ میلیون تومان هزینه بدنبال دارد. بنابراین امکان ساخت پارکینگ را نداریم.

وی با انتقاد از تراکم های فشرده در برخی پروژه های مسکن مهر گفت: حتی در کوهها هم که امکان ساخت ساختمان ها با تراکم پائین تر وجود داشت هم تراکم ها بسیار فشرده است.

نریمان با اشاره به اینکه فاصله پردیس تا تهران ۱۵ کیلومتر است اما باید ۱۳۵ کیلومتر دیوار حائل برای ایمنی ساختمان ها بسازیم گفت: همین ساخت دیوار حائل برای هر واحد ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه در پی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مسکن مهر پروژ های است که کاملا از پول مردم تامین شده و فقط ما زمین رایگان و وام ارزان قیمت در اختیار مردم قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه در دولت گذشته از محل آورده مردم پل و جاده در پردیس ساخته شد گفت: ما به هیچ عنوان از محل آورده مردم که برای ساخت واحدهای مسکن مهر است اقدامات زیربنایی و روبنایی را انجام نمی دهیم.

نریمان تصریح کرد: برآورد هزینه ها به ما نشان می دهد که اگر در محله پامنار تهران زمینی را خریداری می کردیم و ساختمان می ساختیم، ارزان تر از پردیس برای ما تمام می شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از بیش از ۲ میلیون واحد مسکن مهر، ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید ساخته شده است، گفت: از این تعداد ۲۴۰ هزار واحد در شهرهای جدید اطراف تهران ساخته شد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه در شهر جدید گلبهار ارتباط ریلی در حال ایجاد است افزود: ۸۰ درصد از مسیر آماده شده و ما بدنبال این هستیم که به کمک فاینانس خارجی این مترو را تکمیل کنیم.

وی در خصوص مترو پرند گفت: ساخت مترو پرند برعهده شهرداری تهران گذاشته شده است و در هشتگرد هم ساخت مترو پیشرفت فیزیکی بالایی دارد و آماده ایم تا در ابتدای سال ۹۵ این ارتباط برقرار شود.

نریمان به اتصال سه شهر جدید در استان اصفهان به شهر مادر اشاره کرد و گفت: برای شهر جدید اندیشه هم در حال بررسی هستیم تا به یکی از خطوط مترو متصل شود.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با بیان اینکه ما وظیفه نظارت بر تعاونی ها را نداریم اظهار داشت: در بخش هایی که با مشکل مواجه شدیم سعی کردیم با برگزاری جلسات با مسئولان وزارت کار این مشکلات را حل کنیم اما برخی از این پروژه ها نیاز به بررسی های قضایی دارد.

وی در خصوص پروژه مسکن مهر «هسا» گفت: اخیرا جلسه ای با مسئولان این پروژه گذاشتیم و تلاش داریم تا با پیمانکار اولیه به توافق برسیم.

وی در خصوص خریداران ثانویه مسکن مهر گفت: ما اطلاعی از مشخصات خریداران ثانویه نداریم و آنها باید در زمان خرید با شرکت عمران در تماس باشند در غیر این صورت مشکلی متوجه شرکت عمران نیست البته شیوه نامه ای تهیه شده تا خریداران بر اساس آن مسکن مهر را خریداری کنند.

نریمان به ساخت نسل جدید شهرهای جدید اشاره کرد و افزود: برای ساخت ۱۳ شهر جدید برنامه داریم که در نقاط مختلف کشور از جمله سواحل مکران ساخته می شود که بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این شهرها سرمایه گذاری تعریف شده است.

وی افزود: این شهرهای جدید با استقبال قابل توجهی هم از سوی سرمایه گذاران روبرو شده و قصد داریم تا مشابه شهرهای جدید کشورهای حوزیه خلیج فارس در جنوب کشور هم شهرهای مدرن بسازیم.