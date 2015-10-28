پیشروی ارتش عراق در «الرمادی»/ ۲۱ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، عملیات ارتش و نیروهای مردمی عراق برای پاکسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، منابع عربی از پیشروی گسترده ارتش و نیروهای مردمی در برخی مناطق از جمله «البوفراج» و «الیتامی» الرمادی خبر می دهند.

شاهدان عینی اعلام کردند در عملیات های جداگانه ارتش و نیروهای مردمی در این مناطق ۲۱ عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیدند.

در همین حال چند خودروی متعلق به عناصر تکفیری داعش در این مناطق شناسایی و توسط ارتش و نیروهای مردمی منهدم شدند.

عملیات ارتش عراق برای پاکسازی شهر الرمادی در حالی ادامه دارد که نظامیان عراقی همزمان در جبهه ای دیگر در استان صلاح الدین مشغول آزادسازی این استان هستند.