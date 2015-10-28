تا ۱۰ روز آینده تصمیم نهایی را اتخاذ می کنیم/با وزیر جلسه داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی پس از برگزاری دو جلسه سه ساعته با اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان گفت: ما حدود شش ساعت جلسه با آقای کواچ داشتیم و ایشان گزارش آسیب شناسی خود را از مسابقات جام جهانی ارائه کرد و ما هم خلاصه بحث‌ها و سوالات مطرح شده در چهار نشست قبل را عنوان کردیم و در این خصوص به بحث و بررسی پرداختیم. آقای کواچ نقطه و موارد خوبی را بیان کردند و دلایل خود را در خصوص سوالات مطرح شده ارایه داد.

وی افزود: در مجموع جلسات خوبی داشتیم و خروجی مد نظر را گرفتیم. البته بررسی عملکرد تیم ملی تنها به این شش جلسه ختم نشد و ما چندین جلسه دیگر را با افراد و گروه‌های مختلف داشتیم و حتی در دو جلسه با وزیر ورزش و جوانان به بررسی این موضوع پرداختیم.

داورزنی اظهار داشت: حال در زمانی که داریم تمام گزینه‌ها و راه‌های موجود را بررسی می‌کنیم و حتی در صورت لزوم مذاکراتی با افراد مختلف انجام می‌دهیم. البته تاکنون هیچ مذاکره‌ای با هیچ مربی نداشتیم. امیدورام بتوانیم با بهره جستن از همه راه حل‌ها به یک جمع بندی نهایی عالی برسیم و بتوانیم بهترین راه حل را تا ده روز اینده پیدا کنیم و تصمیم نهایی خود را اعلام کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان گفت: باز هم تکرار می‌کنم نباید عجولانه تصمیم بگیریم و بهترین تصمیم را با توجه به زمانی که داریم اتخاد کنیم. فقط از مردم، اهالی والیبال و رسانه‌ها خواهش می‌کنم کمی صبور باشند و ما را در این راه یاری نمایند.