مدیریت یکپارچه محلی باید در استانها شکل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اصغرزاده ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی شورای اسلامی شهر و روستاهای استان با تاکید بر اینکه برای این امر باید اهتمام در استانها توسط شوراهای اسلامی شکل بگیرد افزود: با وجود پیگیری‌های مستمر، تشکیل جلسات کارشناسی و تبیین اهمیت این موضوع هنوز در سطح کشورمان تحقق نیافته است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب و عملیاتی کردن این طرح به طور قطع دولت برای خدمت ‌رسانی در زمینه‌های گوناگون بیش از پیش موفق خواهد شد عنوان کرد: با شکل‌گیری همکاری و تعامل مضاعف به طور قطع مسائل کمتر در هیئت حل اختلاف مطرح می‌شود، که این تعامل در استان ما وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه تلاش مستمر برای ارتقای سطح علمی اعضای شوراها باید شکل گیرد افزود: با همکاری وزارت کشور برای ارتقای سطح علمی اعضای شورا و تلاشگران این عرصه باید گام برداشته شود.

سیف‌الله مطلبی با اعلام اینکه در آذربایجان غربی حدود ۴۲ شورا فعالیت دارد افزود: هم اکنون ۶۳ درصد مردم آذربایجان غربی به عبارت دیگر سه میلیون نفر در مناطق شهری هم اکنون سکونت دارند که این امر نیازمند توجه به جایگاه شوراهاست.

وی همچنین با اشاره به اینکه در دوره چهارم فعالیت شوراها پنج جلسه شورای حل اختلاف ویژه اعضای شوراها تشکیل شده است یادآور شد: در این سری جلسات حدود ۳۹ مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی گفت: این استان دارای ۱۷ شهرستان، ۴۲ شهر و ۴۰ بخش با دو هزار و ۶۶۳ روستا است که از این تعداد روستا یک هزار و ۷۹۹ روستا دارای شورا هستند.

مطلبی اضافه کرد: کل اعضای شوراهای اسلامی روستاهای استان پنج هزار و ۵۸۹ نفر است که از این تعداد دو هزار و ۸۹۰ نفر اعضای علی البدل هستند.

وی افزود: از کل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای آذربایجان غربی نیز پنج هزار و ۸۶۱ نفر عضو ثابت و سه هزار و ۱۱ نفر عضو علی البدل هستند.

سمینار آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مورد عمل شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور اعضای این نهاد در استان و روسای شوراهای اسلامی روستاهای تابعه به مدت یک روز در ارومیه برگزار شد.