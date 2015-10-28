خودرو سمند موجب مرگ عابر ۸۱ ساله در قزوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی ناجا، سرهنگ بهرام زینلی در این باره اظهار داشت: به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری سمند با عابر پیاده در لاین جنوبی محور قزوین - زنجان بعد از عوارضی تاکستان، بلافاصله گشت تصادف های یگان پلیس راه به محل حادثه اعزام شدد.

وی ادامه داد: کارشناسان تصادف علت این حادثه رانندگی را نقض ماده ۴ قانون ایمنی راه و راه آهن از سوی عابر پیاده اعلام کردند.

کشف سوخت و کالای قاچاق در قزوین

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین از کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت و دو هزار و ۱۱۴ ثوب انواع البسه قاچاق در این استان خبر داد و گفت: پلیس آگاهی استان قزوین با اطلاع از فعالیت فردی در زمینه قاچاق سوخت و توزیع غیرمجاز آن در شهر آبگرم، موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

سرهنگ رضا رضایی افزود: پلیس در اقدامی اطلاعاتی با هماهنگی مقام قضایی و پلیس آگاهی شهرستان ابهر، پس از تعقیب و مراقبت، کامیون حامل سوخت قاچاق را در شهر ابهر متوقف و در بازرسی از آن ۱۲ هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف کرد.

وی با اشاره به تحویل سوخت قاچاق کشف شده به شرکت پخش فرآورده های نفتی، گفت: ماموران انتظامی بخش دشتابی نیز با توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس، دو هزار و ۱۱۴ ثوب انواع البسه قاچاق کشف کردند.

به گفته وی، ارزش کالاهای کشف شده ۲۱۰ میلیون ریال است.