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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

اختلاس در کشور ما خیانت به آرمان‌های امام راحل (ره) است

اختلاس در کشور ما خیانت به آرمان‌های امام راحل (ره) است

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: آنهایی که در کشور اختلاس کردند به آرمان‌های امام راحل (ره) خیانت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، ظهر چهارشنبه، در یادواره ۲۵۸ شهید محرم استان گلستان با بیان این که شهدا قیمت خود، امت، کشور و نسل های آینده را بالا بردند، گفت: قیمت انسان ها بر اساس شناخت و نیکوئی ها رقم می‌خورد.

وی افزود: آمریکا هر چه تلاش کرد نتوانست قیمت ایران و مردمش را پائین بیاورد و ایران همچنان پایبند به اصول است.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان این که آنهایی که اختلاس کردند به آرمان‌های امام، شهدا و انقلاب خیانت کردند، ادامه داد: دشمن با جسم، خاک و شهرهای ما کاری ندارد بلکه می‌خواهد دین را از ما بگیرد.

وی اضافه کرد: دشمن در هشت سال دفاع مقدس با ملتی کار داشت که با امام(ره) بیعت کرده و تسلیم محض ایشان بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این که مردم ایران همچنان به خلف صالح امام راحل(ره) وفادارند و راه امام(ره) را ادامه می‌دهند، خاطرنشان کرد: شهدا برای کشور عزت و سربلندی به ارمغان آوردند و ملت ایران نیز به آنان مباهات کرده و با برگزاری یادواره ها به آنان احترام می‌گذارد.

وی بیان کرد: شعار ما اهل کوفه نیستیم نشان می‌دهد که مردم کوفه در آن زمان قدر و قیمت دیار، نسل و قومشان را بالا نبردند و نتوانستند سربلندی و عزت را برای خود به ارمغان بیاورند.

وی تصریح کرد: ایران هشت سال در برابر دشمن مقاومت کرد و مادران و پدران شهدا در همه این مدت صبوری و تحمل کردند؛ همه باید به این نسل و شهدا مباهات کنند.

کد مطلب 2952430

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