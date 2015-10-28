به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، ظهر چهارشنبه، در یادواره ۲۵۸ شهید محرم استان گلستان با بیان این که شهدا قیمت خود، امت، کشور و نسل های آینده را بالا بردند، گفت: قیمت انسان ها بر اساس شناخت و نیکوئی ها رقم می‌خورد.

وی افزود: آمریکا هر چه تلاش کرد نتوانست قیمت ایران و مردمش را پائین بیاورد و ایران همچنان پایبند به اصول است.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان این که آنهایی که اختلاس کردند به آرمان‌های امام، شهدا و انقلاب خیانت کردند، ادامه داد: دشمن با جسم، خاک و شهرهای ما کاری ندارد بلکه می‌خواهد دین را از ما بگیرد.

وی اضافه کرد: دشمن در هشت سال دفاع مقدس با ملتی کار داشت که با امام(ره) بیعت کرده و تسلیم محض ایشان بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این که مردم ایران همچنان به خلف صالح امام راحل(ره) وفادارند و راه امام(ره) را ادامه می‌دهند، خاطرنشان کرد: شهدا برای کشور عزت و سربلندی به ارمغان آوردند و ملت ایران نیز به آنان مباهات کرده و با برگزاری یادواره ها به آنان احترام می‌گذارد.

وی بیان کرد: شعار ما اهل کوفه نیستیم نشان می‌دهد که مردم کوفه در آن زمان قدر و قیمت دیار، نسل و قومشان را بالا نبردند و نتوانستند سربلندی و عزت را برای خود به ارمغان بیاورند.

وی تصریح کرد: ایران هشت سال در برابر دشمن مقاومت کرد و مادران و پدران شهدا در همه این مدت صبوری و تحمل کردند؛ همه باید به این نسل و شهدا مباهات کنند.