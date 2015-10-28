مشکلات حمل و نقل با مشارکت فعالان این عرصه حل شدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلیمان امیری ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای کانون انجمن های صنفی رانندگان و مسئولان اتحادیه و شرکت های تعاونی حمل و نقل استان قزوین در محل نیروی انتظامی قزوین اظهار کرد: تداوم همکاری و تعامل نیروی انتظامی با مسئولان تشکل های حمل و نقل استان می تواند زمینه ساز حل مشکلات این بخش باشد که امیدواریم با تفاهم و تعامل آینده خوبی برای دو مجموعه محقق شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: حمل و نقل زیربنای اقتصاد در توسعه هر کشور است و قزوین در این راستا با قدمت زیادی که دارد به عنوان یکی از استان های تاثیرگذار درحوزه حمل و نقل کشور محسوب می شود که باید با تدبیر، درایت و همکاری دوسویه مشکلات مجموعه حمل و نقل استان رفع شود.



سرهنگ امیری تصریح کرد: حمل و نقل در حوزه های دیگر نیز تاثیرگذار است و به همین دلیل مسئولیت فعالان این عرصه برای تسریع در رفع مشکلات این گروه مضاعف است.

سیدرضا محمدی دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان استان قزوین نیز در این دیدار گفت: راه اندازی تشکل های مردم نهاد در پیگیری و حل مشکلات حمل و نقل استان بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار است که خوشبختانه در استان رویکرد مسئولان تعامل و همکاری با این نهادهاست.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز وانت داران استان قزوین همکاری نیروی انتظامی، پلیس راهور با شبکه گسترده حمل و نقل استان را در تامین امنیت ترافیکی و کاهش تلفات موثر دانست و یادآور شد: تداوم این همکاری ها در کاهش سوانح جاده ای و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های مادی و انسانی تاثیرگذار است.

علی اکبر سیارمه رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان استان قزوین هم تعامل و همکاری فعالان حمل و نقل استان با نیروی انتظامی را دستاوردی مهم در کاهش تلفات انسانی و جاده ای دانست و اظهار کرد: در سایه این تعامل و همکاری شاهد کاهش گسترده سوانح در استان قزوین هستیم.

رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان قزوین، حمل و نقل را اساس و زیربنای توسعه هر کشور بیان کرد و گفت: خوشبختانه استان قزوین از پتانسیل بالایی در حوزه حمل و نقل بار و مسافر در کشور برخوردار است و به عنوان شاهراه مواصلاتی چندین استان کشور و قرار گرفتن در کریدور شمال جنوب کشور جایگاه ویژه ای دارد.

عضو شورای عالی کار کشور افزود: از مسئولان استان و کشور انتظار داریم با در نظر گرفتن ظرفیت های استان قزوین در راستای حل مشکلات حوزه حمل و نقل و رانندگان این مجموعه گامهای اساسی بردارند.