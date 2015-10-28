یادواره «۲۵۸ شهید محرم دفاع مقدس» گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فاضلی، سرپرست بنیادشهید و امور ایثارگران استان گلستان، ظهر چهارشنبه، در یادواره ۲۵۸ شهید محرم استان گلستان، گفت:۵۲۰ یادواره شهدا طی ۶ ماه نخست سال جاری در نقاط مختلف استان گلستان برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار شد.
وی افزود: اسامی ۲۵۸ شهید استان گلستان که زمان شهادت آنها مقارن با ماه محرم بود احصا و با استفاده از آن این یادواره برگزار شد.
وی بیان کرد: انتقال رسالت شهدا به نسلهای بعدی با استفاده از فرزندان و خانواده شهدا و ایثارگران ممکن است.
فاضلی با بیان این که باید از یادگاران هشت سال دفاع مقدس مراقبت کرد، گفت: ما مدیون رشادت ها و زحمات شهدا هستیم و در هشت سال دفاع مقدس، استان گلستان در ماه محرم ۲۵۸ شهید به انقلاب هدیه داده است.
وی اظهار کرد: یادوارههای شهدا باید به سمت و سویی برود که در آن از شهدا سوء استفاده نشده و تنها برای بزرگداشت خون شهدا برگزار شوند.
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