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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۳۹

رئیس آموزش‌ و پرورش آستانه‌اشرفیه خبر داد؛

اولیای شهید فهمیده در مراسم ۱۳ آبان آستانه‌اشرفیه حاضر می شوند

اولیای شهید فهمیده در مراسم ۱۳ آبان آستانه‌اشرفیه حاضر می شوند

آستانه اشرفیه - رئیس آموزش‌ و پرورش شهرستان آستانه‌اشرفیه از حضور پدر و مادر شهید محمد حسین فهمیده در مراسم ۱۳ آبان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل همایونی که ظهر چهارشنبه در ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان آستانه اشرفیه سخن می‌گفت با بیان این خبر اعلام کرد: تمامی آموزشگاه‌های این شهرستان برای حضور گسترده در ۱۳ آبان آمادگی کامل دارند.

وی افزود: تبیین اندیشه‌ های استکبارستیزی شهدای دانش‌آموزی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی از ویژه‌ برنامه‌های ۱۳ آبان در آستانه اشرفیه است.

همچنین در ادامه این نشست، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران واحد آستانه‌اشرفیه با تحلیل رویکرد مواضع خصمانه آمریکا نسبت به ایران اسلامی و هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: رویکرد و گفتمان ما یک گفتمان فرهنگی است و با رعایت همه‌ مسائل، بحث مبارزه با دشمن اصلی ایران را در روز ۱۳ ابان برجسته خواهیم کرد ...

حسین فیضیان تصریح کرد: رویکرد ما در ۱۳ آبان یک رویکرد بصیرت افزایی برای تحلیل درست از وقایع ۱۳ آبان است تا نسل جدید با وقایع این روز به خوبی آشنا شوند.

 

کد مطلب 2952444

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