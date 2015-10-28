به گزارش خبرنگار مهر، اصغر محسن‌زاده کرمانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با موضوع «کشت پاییزه» با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه هرسال سال زراعی جدیدی آغاز می‌شود، اظهار داشت: با توجه به وضعیت کمبود آبی در استان توسعه آبیاری میکرو در سطح برای محصولات زراعی اعم از سبزی، صیفی، غلات، چغندرقند و حبوبات مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه آبیاری بارانی دارای ۷۰ درصد راندمان، قطره‌ای ۹۰ درصد و طیفی بیش از ۹۰ درصد است، افزود: آبیاری طیفی تاثیر زیادی در کاهش مصرف آب دارد و بر این اساس در برنامه ۱۰ ساله ۱۰۰ هزار هکتار اراضی مجهز به آبیاری طیفی می‌شوند.

معاون بهبود تولید گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه توسعه کشت‌های نشایی در استان دومین سیاست مورد پیگیری جهاد کشاورزی در سال جاری است، ابراز داشت: با این روش شاهد صرفه‌جویی یک تا ۲ بار آبیاری در هکتار، آبیاری در محصولات سبزی و صیفی هستیم که در مجموع تاثیر زیادی در صرفه‌جویی مصارف آب در استان از خود به جا می‌گذارد.

وی ادامه داد: بهبود وضعیت تغذیه گیاهان برای افزایش عملکرد در واحد سطح، شناسایی کشاورزان پیشرو و تشکیل تشکل‌های تخصصی با حضور این دسته از کشاورزان، توسعه مکانیزاسیون از طریق بازسازی و نوسازی ناوگان ماشین آلات کشاورزی استان و ورود ماشین آلات جدید با تکنولوژی در بخش از دیگر سیاست‌های جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری است.

ضرورت سوق دادن تولید محصولات به محیط های گلخانه‌ای

محسن‌زاده کرمانی کاهش سطح زیرکشت سبزی و صیفی در فضای باز و سوق دادن تولید این محصولات به محیط‌های کنترل شده (گلخانه) را با توجه به کمبود بارندگی و لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری برشمرد و بیان داشت: جایگزینی محصولات با مصرف آب زیاد با محصولات با نیاز آبی کمتر مانند سورگوم و خصیلِ جو، کاهش شدت عملیات خاک‌ورزی و حفظ مواد آلی خاک و پایداری در تولید اقتصادی از دیگر موارد مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تبدیل کشت بهاری برخی محصولات به کشت پاییزه در کاهش میزلان مصرف آب بسیار موثر است، گفت: با تبدیل این کشت‌ها به پاییزه محصول از بارندگی زمستانه استفاده می کند و بدین شکل ۲۰ تا ۳۰ درصد آب مصرفی را کاهش می‌دهد.

معاون بهبود تولید گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه همچنین این تغییر در تناوب محصولات اثر بسزایی دارد، تاکید کرد: کاهش میزان مصرف سموم به دلیل کاهش آفات و بیماری‌ها در این فصل و آبیاری بخشی از کشت از طریق آب رودخانه زاینده رود از دیگر مزایای این تغییر است.

وی با اشاره به اینکه آب زاینده رود تا پیش از ۱۵ آبانماه بازگشایی می‌شود، ابراز داشت: با بازکردن آب رودخانه زاینده‌رود ۴۰ هزار هکتار اراضی از این طریق آبیاری می‌شوند و ۲۸ هزار هکتار در شرق اصفهان و ۱۲ تا ۱۳ هزار هکتار در مابقی شهرستان‌های حوضه زاینده‌رود به زیرکشت غلات می‌روند.

یک سوم آبیاری غله استان وابسته به زاینده رود است

محسن زاده کرمانی ادامه داد: از میزان کشت غله آبی استان در سال جاری ۳۲ درصد آن با آب زاینده‌رود و ۶۸ درصد از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.

وی با اشاره به برنامه کشت گندم در سطح استان اظهار داشت: ۶۲ هزار هکتار گندم آبی برای مناطق معتدل، سردسیر و گرمسیر و ۱۷ هزار هکتار گندم دیمی در این برنامه پیش بینی شده است و ۲۸۰ هزار تن تولید گندم با این روند خواهیم داشت.

معاون بهبود تولید گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه همچنین برنامه کشت ۵۱ هزار جو آبی، ۸۵۰۰ هکتار جو دیمی و تولید ۲۱۴ هزار تن جو در این برنامه پیش بینی شده است، گفت: در مجموع ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار کشت غلات آبی و ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت دیمی و تولید ۵۰۰ هزار تن در سال زراعی جدید در برنامه کشت غله در سطح استان پیش بینی می شود.

تمهیدات جهاد کشاوزی استان برای کشت پاییزه

وی با اشاره به تمهیدات جهاد کشاوزی استان برای کشت پاییزه ابراز داشت: تامین ۴۰ درصد نیاز بذر استان از بذور گواهی شده تحت نظارت کارشناسان و تامین حدقل ۲۰ درصد نیاز بذر جو استان از بذور گواهی شده مدنظر قرار گرفته است و در ۴ سال آینده میزان گندم گواهی شده به ۷۵ درصد نیاز بذری کشاورزان و جو نیز به ۴۵ درصد می رسد.

محسن زاده با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در ارتباط با تامین کود در شهرستان ها نداریم، گفت: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورزان به میزان ۴۴ میلیارد تومان برای گندم و جو از تمهیدات این سازمان است و به ازای کاشت هر هکتار گندم و جو ۲ میلیون تومان با کارمزد ۲۱ درصد به کشاورزان پرداخت می شود که البته قرار به کاهش این کارمزد نیز تصویب شده است.

وی افزود: پهنه بندی اراضی کشت گندم در شهرستانها و واگذاری نظارت هر هکتار کشت به یک نفر کارشناس برای نظارت بر عملیات کاشت، داشت و برداشت گندم، اقدامات ترویجی و تهیه دستورالعمل های تغذیه مزارع گندم و جو به شهرستان ها و دستورالعمل ضدعفونی بذور، هماهنگی با صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای توسعه سطح بیمه محصولات کشاورزی از دیگر اقدامات این سازمان است.

محسن زاده به دیگر کشت های پاییزه در استان اشاره و بیان داشت: کشت پاییزه چغندرقند برای دومین سال در استان با هدف بهره وری بهتر از آب و توسعه کشت نشایی این محصول را مدنظر داریم و کاشت کلزا نیز به عنوان محصولی مناسب در تناوب غلات، در شهرستان های سردسیر و معتدل استان برای بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک و تامین بخشی از نیاز روغن کشور مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای کشت پاییزه چغندرقند تسهیلات سرمایه در گردش با کارمزد ۲۱ درصد به میزان ۳۰ میلیون ریال به ازای هر هکتار و یک میلیون ریال یارانه به ازای هر هکتار یارانه‌کشت در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: برای تشویق به توسعه کشت نشایی چغندرقند هزینه اجرایی آبیاری این تیپ به طور کامل پرداخت و ۲ میلیون تومان نیز برای خرید و هزینه های کاشت نشاء پرداخت می شود و برای کاشت کلزا نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.