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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۴۲

آمادگی دستگاه های امدادرسان برای مقابله با حوادث احتمالی هواشناسی

آمادگی دستگاه های امدادرسان برای مقابله با حوادث احتمالی هواشناسی

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت:طبق هشداری که سازمان هواشناسی برای پیش بینی بارندگی شدید در تهران داده است، پیگیری لازم جهت هماهنگی با دستگاه های امدادرسان وآمادگی آنها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی ضمن اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی برای آب گرفتگی معابر و کاهش محسوس دمای هوا، افزود: این هشدارها برای ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران های احتمالی ضروری است.

وی افزود: طبق هشدار سازمان هواشناسی، آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی به معاونت خدمات شهری و نیز دستگاه های امدادرسان از جمله آتش نشانی و هلال احمر، ابلاغ شده است.

طبق گزارش سازمان هواشناسی، شهر تهران علاوه بر بارش شدید در روز پنجشنبه، روزهای شنبه و یکشنبه آینده نیز با کاهش محسوس دمای هوا و نیز نفوذ سامانه بارشی جدیدی مواجه خواهد شد که دستگاه های امداد رسان باید آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند. 

سازمان مدیریت بحران همچنین در اطلاعیه ای به معاونت خدمات شهری و نیز سازمان های مسئول در خصوص پیش بینی های لازم برای مقابله با حوادث احتمالی، هشدار داده است.

 

کد مطلب 2952448
نورا حسینی

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