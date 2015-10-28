روند تولید پسماند در پایتخت افزایشی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری با بیان این که با توجه به شاخص های جمعیتی، روند روبه افزایش جمعیت و همچنین جمعیت شناور تهران و میزان سرانه تولیدی زباله برای هر شهروند ۷۵۰ گرم، میزان زباله تولیدی می بایست بیش از میزان فعلی باشد گفت: برهمین اساس سرانه تولید زباله هر شهروند تهرانی در روز، حدود ۷۵۰ گرم است و این درحالی است که روزانه حدود هفت هزار تن زباله در سطح شهر تهران تولید می شود.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، تولید زباله در سطح پایتخت نسبت به سال های قبل تفاوت چشمگیری نداشته است.

جعفری در ادامه از مهمترین برنامه های سازمان مدیریت پسماند طی سال های آتی خبر داد و یادآورشد: استقرار زباله سوزهای در سطح شهر تهران با کمک مشاوره های بین المللی در این زمینه به شهرداری تهران کمک خواهند کرد.

به گفته وی، از دیگر برنامه های سازمان مدیریت پسماند می توان به تقویت و گسترش تشکل های زیست محیطی با کمک بخش خصوصی اشاره کرد که با فعالیت خود بتوانند سطح مشارکت مردم را برای تولید پسماند بالا ببرند و در نهایت آموزش در سطح مدارس از دیگر برنامه هاست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از شهروندان خواست نسبت به کاهش تولید زباله، فشرده سازی، کم حجم سازی، کاهش رطوبت پسماند، قرار دادن زباله در کیسه در بسته، تخلیه زباله ها در مخازن در ساعات در نظر گرفته شده، تفکیک پسماند در منازل و همکاری با طرح تفکیک در مبدا و تحویل پسماند خشک به عوامل بازیافت توجه کنند.