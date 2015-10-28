نژادمهدی تا دو ماه از میادین دور شد/ دومین مصدومیت شدید بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نژاد مهدی، مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان که در بازی روز گذشته این تیم، مقابل تراکتورسازی تبریز از ابتدا به میدان رفت، در نیمه نخست دچار مصدومیت شد.

این بازیکن به دلیل برخورد با بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز از ناحیه کف پا دچار مصدومیت و شکستگی شده و تا دو ماه نمی‌تواند برای سبزپوشان اصفهان بازی کند.

نژاد مهدی که در ابتدای فصل از تیم پدیده راهی ذوب‌آهن شد، حال با مصدومیتی است که قاسم حدادی‌فر، کاپیتان این تیم اصفهانی نیز هفته‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کرد.

شجاعی، سرپرست ذوب‌آهن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان مصدومیت نژاد مهدی اعلام کرد: نژاد مهدی روز گذشته و در نیمه نخست بازی با مصدومیت مواجه شده و تعویض شد.

وی افزود: این بازیکن بعد از تعویض خود در ابتدای نیمه دوم، راهی بیمارستان شده و پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که نژاد مهدی از ناحیه کف پا دچار شکستگی شده است.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: هنوز مشخص نیست که میزان این مصدومیت تا چه حد است اما او حداقل نمی‌تواند در دو ماه آینده برای ما به میدان برود.

همچنین مهرداد قنبری، دیگر مدافع ذوب‌آهن اصفهان که با پارگی رباط صلیبی مواجه شده، تا هفته‌ها نمی‌تواند برای سبزپوشان اصفهانی به میدان برود.

تیم ذوب‌آهن اصفهان در هفته‌های گذشته و از ابتدای لیگ امسال، با مصدومیت‌های بسیاری مواجه شده و کادر فنی ذوب‌آهن از این نظر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند.

ذوب‌آهن روز جمعه در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف راه‌آهن تهران می‌رود.