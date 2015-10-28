همایش منطقه ای تجارب برتر مدارس هوشمند در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه و به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان همایش تجارت برتر مدارس هوشمند در فرایند یاددهی و یادگیری از حضور مدیران مدارس، کارشناسان و افراد صاحب نظر حوزه هوشمند سازی مدارس شش استان کشور در سنندج برگزار شد.

در این همایش یک روزه مدیر کل آموزش و پرورش کردستان ارتقاء نحوه استفاده از مدارس هوشمند را حاصل این همایش عنوان کرد و با اشاره به اهمیت بهره گیری از ایده و تجارب مدارس هوشمند، مهم ترین اقدام لازم در این خصوص را برگزاری کارگاه های آموزشی برای بکارگیری امکانات هوشمند در فرآیند یاددهی و یادگیری عنوان کرد.

در این همایش مدیران مدارس، کارشناسان و دست اندرکاران هوشمندسازی مدارس شش استان ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی و کردستان حضور داشتند و تجربیات موفق هر استانی در این زمینه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هدف ما استفاده بهینه از مدارس هوشمند و بکارگیری تجهیزات در فرآیند یاد دهی و یادگیری است

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در این همایش استفاده بهینه از این مدارس و بکارگیری تجهیزات و امکانات هوشمند را در فرآیند یاد دهی و یادگیری مهم عنوان کرد.

رشید قربانی با اشاره به سابقه هوشمند مدارس در سطح جهان و آغاز فعالیت هوشمند سازی در مدارس کشور و بهره مندی از فناوری اطلاعات در هوشمند سازی مراکز آموزشی گفت: این فعالیت در کشورمان ابتدا با ایجاد کارگاه های فناوری و در ادامه با هوشمند سازی مدارس پیگیری شد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از امکانات و ابزار هوشمند در مدارس، مهم ترین دغدغه مسئولین و دست اندرکاران امر هوشمند سازی مدارس را نحوه استفاده از این تجهیزات عنوان و اظهار داشت: ارتقاء توان استفاده از امکانات مدارس هوشمند باید حاصل این همایش باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ایجاد انگیزه در معلمان و عوامل مدارس در استفاده از امکانات موجود را ضروری دانست و با تاکید بر برگزاری کلاس های آموزشی برای دست اندرکاران امر گفت: تا کنون فعالیت های زیادی در این راستا صورت گرفته است و امروز ضرورت استفاده بهینه از امکانات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف اصلی برگزاری همایش تجارب مدارس هوشمند تقویت حوزه اجرایی کار است

سید علی حسینی مشاور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در همایش قطب دو کشوری تجارب مدارس هوشمند که در سنندج برگزار شد گفت: هدف اصلی برگزاری همایش، تقویت حوزه اجرایی کار است.

وی با بیان اینکه در سطح کشور 6 قطب وجود دارد که پنج قطب آن برگزار شده و قطب ششم آن در آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد، هدف اصلی این همایش ها را انتقال تجارب و تقویت بخش اجرایی هوشمند سازی مدارس اعلام کرد.

حسینی سابقه فعالیت هوشمند سازی مدارس را از سال 89 اعلام کرد و با اشاره به ابلاغ سیاست های مربوطه از طریق وزارت آموزش و پرورش به استانها، سیاست گذاری، اجرایی و ارزشیابی میزان اثر بخشی کار را از مهم ترین بخش های این اقدام مهم عنوان و تصریح کرد: در این میان بخش اجرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی فعالیت مدارس هوشمند در سطح کشور را به نسبت سایر کشورها خوب ارزیابی کرد و گفت: اکنون بعد از گذشت چندین سال از شروع هوشمند سازی مدارس باید به یک اثر بخشی از مدارس هوشمند برسیم تا بر اساس آن مدل ، مراحل هوشمند سازی را اجرا نماییم.

حسینی به شتاب بخشی یادگیری بر اثر بکارگیری تکنولوژی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در استفاده از ابزار فناوری اطلاعات باید از چه مدلی بهره گرفت اظهار داشت: با اجرای این همایش به دنبال دستیابی به این مهم هستیم تا مدارس، فرآیند توسعه اثر بخش خودشان را بر اساس یک مدل رشد دهند.

در اختتامیه این نشست مقالات برگزیده مرتبط با تجارب برتر هوشمند سازی توسط مدیران استانها ارائه شد و در ادامه بعد از قرائت بیانیه پایانی، به مدیران برتر در زمینه ارائه تجربه برتر هدایایی اهداء شد.