۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۱۳

تهران اولین برف سال خود را تجربه کرد

اولین بارش برف سال ۹۴ ارتفاعات تهران را سفید پوش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رضا پرهیزکار، مدیرعامل شرکت تله کابین توچال با اعلام خبر بارش نخستین برف سال جاری در ارتفاعات تهران گفت: بارش برفی که از سه شنبه شب آغاز شده است باعث شده تا ارتفاعات توچال سفید پوش شده و تهران اولین برف سال جاری را تجربه کند.

 وی با ذکر اینکه برف ایستگاه هفتم توچال و بخشی از مسیر ایستگاه پنجم تا هفتم را سفید پوش کرده است گفت: بارش برف در ارتفاعات تهران تاکنون به بیش از ۲۰ سانتیمتر رسیده و در صورت ادامه روند بارش‌ها در روزهای اخیر، به زودی شاهد بازگشایی پیست اسکی بین المللی توچال خواهیم بود.

کد مطلب 2952461
نورا حسینی

