جذب پنج میلیون گردشگر مهمترین رویکرد برنامه ششم در قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر چهارشنبه دراولین جلسه انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان قزوین که در استانداری برگزارشد اظهار داشت: گردشگری از مسائل مهمی است که باید در اولویت های استان قرار گیرد و برای تحقق برنامه های آن تدبیر شود.

وی افزود: استان قزوین هرچند ظرفیت های خوبی در حوزه گردشگری دارد اما تا رسیدن به جایگاه اصلی خود در این حوزه فاصله زیادی دارد که با برنامه ریزی و تلاش و همکای همه جانبه باید این فاصله کم شود.

استاندار تصریح کرد: در سند برنامه ششم توسعه یکی از محورهایی که مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت توسعه گردشگری است که در برنامه ها باید همه حوزه ها و جاذبه های گردشگردی استان در آن دیده شود.

وی گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید برای جذب پنج میلیون نفر گردشگر برنامه ریزی و بسترسازی کنیم و اگر عزم جدی داشته باشیم این رقم دور از دسترس نیست.

استاندار با اشاره به استعداد و ظرفیت های گردشگری استان بیان کرد: در حال حاضر منطقه الموت تا حدودی شناخته شده و ظرفیت هایش شناسایی شده اما منطقه طارم معرفی نشده که این نقیصه باید جبران شود ونگاه ما به همه ظرفیت های استان باشد.

وی اظهارداشت: استان قزوین، با داشتن قدمت فرهنگی و ریشه و اصالت نیازمند نگاهی منطقی و همه جانبه در امور است لذا باید به این ریشه ها بصورت عمیق و کارشناسی نگاه کرد و ظرفیت ها را در نظر گرفت.

روزبه تصریح کرد: دولت به تنهایی قادر نیست حفاظت و مراقبت از آثار تاریخی و فرهنگی را بر عهده بگیرد و موفقیت در این کار نیازمند استفاده از مشارکت بخش دخصوصی و تشکل های مردمی است.

استاندار بیان کرد: ظرفیت مردم، بی نظیر است و مدیران دولتی باید راه را برای حضور فعالان این عرصه باز کرده و از توان آنها استفاده کنند زیرا در هرمقطعی که کارها به مردم سپرده شده موفقیت ها دوچندان بوده و خوشبختانه امروز هم رویکرد جدی دولت واگذاری امور به مردم است.

روزبه در ادامه به میزبانی راهنمایان گردشگری جهان در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد و گفت: باید این فرصت را مغتنم بدانیم و برای معرفی استان از آن استفاده کنیم.

وی از مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین خواست با پیگیری جدی در خصوص اقدامات فرهنگی و اجتماعی در حوزه گردشگری نسبت به بررسی کارشناسی زیرساخت های این حوزه اقدام کند.

استاندار قزوین گفت: استان قزوین با داشتن آثار تاریخی شاخص این ظرفیت را دارد که حداقل یک اثر تاریخ آن در فهرست آثار جهانی ثبت شود که امیدواریم پیگیری لازم در این زمینه صورت گیرد.