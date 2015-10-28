به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم تکواندوی گیتی‌پسند اصفهان که امسال با سرمایه‌گذاری این باشگاه وارد مسابقات لیگ برتر شده‌اند، تلاش می‌کنند که در نخستین حضور خود، درخشش خوبی در مسابقات داشته باشند.

گیتی‌پسند اصفهان پس از سال‌ها، امسال در مسابقات لیگ برتر تکواندوی باشگاه‌های کشور تیم‌داری می‌کند و این موضوع بدون شک شرایط خوبی برای تکواندوی استان اصفهان فراهم خواهد کرد.

تیم اصفهانی تصمیم گرفت علیرضا نصر آزادانی، بازیکن تیم ملی تکواندوی کشور که یکی از بهترین تکواندوکاران اصفهانی به شمار می‌رود را به عنوان سرمربی به خدمت بگیرد.

نصر آزادانی که در سال‌های گذشته درخشش بسیاری در مسابقات المپیک، آسیایی و کشوری داشته، حال به دنبال آن است که با گیتی‌پسند اصفهان، این تجربه را دوباره به نمایش بگذارد.

تیم اصفهانی تلاش کرده که در فصل جاری با بازیکنان خوبی قرارداد امضا کند و امسال پس از سال‌ها، به عنوان نماینده استان در این رقابت‌ها حاضر باشد.

حضور قهرمانان ایران در وزن‌های مختلف در کنار ورود علیرضا نصر آزادانی، می‌تواند گیتی‌پسند را به عنوان یکی از تیم‌های مدعی نشان دهد.

این تیم اصفهانی در هفته اول و دوم لیگ برتر که به صورت همزمان برگزار می‌شود به ترتیب به مصاف دانشگاه آزاد و شهرداری ساوه می‌رود.

دانشگاه آزاد با توجه به نایب‌قهرمانی‌ در مسابقات فصل گذشته انگیزه بسیاری برای پیروزی مقابل نماینده اصفهان دارد اما باید دید آیا شاگردان نصر آزادانی می‌توانند از پس این تیم بر آیند یا خیر.