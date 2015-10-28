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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۵۸

فرماندار قروه:

۱۳ آبان نماد وحدت اسلامی در جامعه را نمایان می سازد

۱۳ آبان نماد وحدت اسلامی در جامعه را نمایان می سازد

قروه- فرماندار شهرستان قروه با اشاره به تأثیرگذاری حضور پرشور آحاد مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، گفت: بزرگداشت ۱۳ آبان ماه نماد وحدت اسلامی در جامعه را نمایان می سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت روز ۱۳ آبان ماه، اظهار داشت: تبیین و تقویت مناسبت های ملی و مذهبی یکی از اهداف برگزاری باشکوه این مراسم است.

به گفته وی حضور مردم در راهپیمایی این روز نشان از تقویت پایه های نظام اسلامی و همبستگی و وحدت ملی است.

سپهر افزود: در تاریخ هر کشوری روزهایی وجود دارد که بیانگر ویژگی و هویت تاریخی آن کشور است لذا تمامی کشورها برای حفظ و زنده نگهداشتن هویت تاریخی خود همیشه هماهنگ و همراه پیش می روند، بنابراین نیاز است که با یک هماهنگی کامل و همه جانبه رویدادهای بزرگ و تاریخ ساز کشورمان ایران را همیشه جاری سازیم.

وی ۱۳ آبان را روز بزرگی خواند و تصریح کرد: این روز در سرآغاز تاریخ انقلاب اسلامی پیش آمد و رنگ ماندگاری بر انقلاب اسلامی پاشید.

سپهر مهمترین شعار ۱۳ آبان را نهادینه کردن روحیه استکبارستیزی دانست و عنوان کرد: حضور همه آحاد و اقشار مردم در راهپیمایی این روز بازتابهای جهانی و ملی وسیعی خواهد داشت.

فرماندار قروه با اشاره به اینکه بیشترین شرکت کنندگان در این مراسم دانش آموزان هستند، یادآور شد: باید از همه توان و ظرفیت موجود برای حضور نمادین دانش آموزان در روزی به نام خودشان استفاده کنیم.

شعبان سپهر با تأکید بر سه رویداد بزرگ در روز ۱۳ آبان بیان کرد: ۱۳ آبان ماه روز تبعید حضرت امام خمینی (ره)، روز دانش آموز و نیز روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که این روز، روز تاریخی و سرنوشت ساز در دفاع و پاسداری از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به هم افزایی دستگاه ها برای برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان، تأکید کرد: همه دستگاه ها باید برای حضور پرشور مردم در راهپیمایی این روز، تمهیدات لازم را مهیا کنند.

آشکار شدن همدلی و همزبانی در ایام محرم

فرماندار قروه در ادامه با اشاره به تلاقی ماه محرم با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت:  امسال مردم قروه در عاشورا و تاسوعای حسینی وحدتی بی نظیر را از خود به جای گذاشتند و با حضور پرشور خود خون شهیدان کربلا را حفظ کردند و انتظار می رود این ملت عاشورایی در ایام ۱۳ آبان نیز با مشتهای گره کرده پاسخ کوبنده ای به دشمنان اسلام بدهند.

به گفته وی حضور شیعه و سنی در ایام عزاداری محرم نشان از اقتدار اسلام داشت و همدلی و همزبانی در این ایام کاملاً آشکار و نمایان بود.

سپهر حضور پرشور مردم در عزاداری اباعبداله الحسین (ع) را قابل تقدیر خواند و از مردم دین مدار و انقلابی قروه تشکر کرد.

وی همچنین تأمین امنیت شهرستان را توسط نیروهای امنیتی و نظامی و نیز نظافت و پاکسازی فضای شهر بعد از مراسم را با دقت نظر شهرداری قروه قابل تقدیر و سپاس خواند.

کد مطلب 2952481

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